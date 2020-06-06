江啟臣譴責民進黨談話全文：罷韓後不是結束　而是開始！

6月6日罷韓案投票結果揭曉並通過，國民黨主席江啟臣傍晚6時於高雄市黨部發表談話，他譴責執政黨動用行政力量「明目張膽操縱罷免案」，指出這樣的做法對於台灣民主制度的發展，和朝野共同合作面對後疫情世界變局的可能，都有深遠且負面的影響。江啟程說，即便高雄市民在這次罷免投票中做出決定，仍沒有改變國民黨對於高雄的承諾，「今天的投票，不是結束，而是開始」，是國民黨重新檢視，繼續深耕高雄的開始，更是國民黨重新爭取高雄市民信任的開始。江啟臣指出，在接下來幾天，他將盡速與韓國瑜市長還有黨內的幹部磋商，討論如何面對接下來的補選挑戰，尋覓適切的人才，延續高雄市政府團隊的努力與認真，贏回更多高雄市民的信任。今天，高雄市民作出了自己的決定，終止了韓國瑜市長短短一年五個月的任期，也終止了國民黨在高雄市政府為高雄市民服務的契約。我們尊重投票的結果，對於高雄市民，我們不但有滿心的感謝，也有許多的歉疚。感謝高雄市民在一年多前，願意給國民黨機會，給韓國瑜市長機會。歉疚的是，我們沒有好好把握高雄市民的溫暖，我們沒有好好回應高雄鄉親的期待，讓高雄市民收回了對於國民黨的期許。在過去一年多的時間，韓國瑜市長帶領的市府團隊，對於高雄的付出，是一點一滴的積累，分分秒秒的堆疊。從道路整平，排水溝清淤、登革熱整治，到各式各樣的城市行銷，都是具體有感的改變，更是國民黨執政的成績單。這樣的市政成績，相信高雄市民都能感受到。然而，高雄市民對於城市進步的期許，對於市府團隊的期待，更勝於我們的努力。面對高雄鄉親的不諒解，面對高雄市民的質疑與挑戰，我們一起面對，我們共同承擔。我們更要繼續努力，回應高雄人民的期待與要求；我們更要持續拚搏，贏回高雄鄉親的熱情與溫暖！對於執政黨用行政力量明目張膽操縱罷免案，我們對此表示譴責與失望。這樣的做法對於台灣民主制度的發展，朝野共同合作面對後疫情世界變局的可能，都有深遠且負面的影響。即便高雄市民在這次罷免投票中作出決定，仍沒有改變國民黨對於高雄的承諾。今天的投票，不是結束，而是開始。是國民黨重新檢視，繼續深耕高雄的開始，更是國民黨重新爭取高雄市民信任的開始。「任憑風雨、繼續向前」是我們共同抱持的信念。國民黨沒有氣餒的時間，接下來幾天，我將會儘速與韓國瑜市長還有黨內的幹部磋商，討論如何面對接下來的補選挑戰，尋覓適切的人才，延續高雄市府團隊的努力與認真，贏回更多高雄市民的信任，謝謝大家。