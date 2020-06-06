巷仔內／從吳敦義「一念之差」　看罷韓與國民黨的三連敗

▲吳敦義在全代會上舉起韓國瑜的手向全體黨員致意。（圖 / NOWnews 資料照）

▲國民黨前主席吳敦義。( 圖 / NOWnews 資料照 )

高雄市長韓國瑜罷免投票揭曉了，韓國瑜以驚人的93萬票「同意罷免」遭到解職，票數甚至超過韓國瑜當初勝選市長的89萬票，可說始料未及。這不僅是韓國瑜的重挫，也是國民黨的再次大敗，「韓國瑜旋風」連串失利，讓人不禁想起當年吳敦義的「一念之間」。吳敦義的學經歷與一路當到副總統的長期政治歷練，是國民黨內數一數二的「資優生」，但也有跌破眼鏡的時候，從他力邀韓國瑜參加國民黨2020總統初選的「一念」開始，意外開展了國民黨「三連敗」的宿命。時間回到國民黨總統初選時的2019年上半年，吳敦義是國民黨主席，當時剛拿下高雄市長的韓國瑜無意角逐2020年總統大位，在黨中央的力邀與遊說下，幫韓國瑜「特召領表」，終於讓韓國瑜點頭，且動員「鋼鐵韓粉」舉辦多場聲勢浩大的數十萬人造勢晚會；當時還有鴻海集團創辦人郭台銘的參與，黨中央也讓「失聯黨員」的郭台銘取得榮譽狀，意外引發王金平不滿，質疑黨內的初選規則遭人為變動，最後憤而退出總統大選。當時朱立倫的聲勢高漲，黨中央接連引進韓國瑜、郭台銘，引發黨內「做掉朱立倫、王金平」的耳語，沒想到最後挺韓人士發難，質疑吳敦義「不能球員兼裁判」，逼使吳敦義宣布自己不參選2020總統大選，吳敦義最終放棄參選，一切都是始料未及。吳敦義的一個念頭，把「韓流」從高雄引進2020大選，開啟了連串無法預測的政治迷宮路徑。吳敦義在讓出「更上一層樓」的總統大位後，傳出有意轉進國會龍頭寶座，把自己排入黨內不分區立委前十名安全名單，又引發國民黨青年世代的強烈反彈，於深夜發動黨內「吳敦義退讓」行動，逼使吳敦義降至不分區安全名單之外，強調這樣才能幫黨衝票，吳敦義迫於形勢，即使照辦，形象也深受重傷。2020年總統和立委選舉揭曉，國民黨在兩者皆大敗，吳敦義被迫謝罪，辭去國民黨主席職位，讓出國民黨掌控權，韓國瑜也回歸高雄市長的地方首長範疇。韓國瑜原本在南部大勝，把民進黨長期執政的高雄市搶回來，卻因為「落跑參選2020年總統」之名，引發高雄市民不滿。罷免行動在6月6日登場，韓國瑜成為中華民國史上第一個被成功罷免的市長，這不僅重挫韓國瑜，也是國民黨的大敗，而且是「三連敗」。姑且不論高雄市民「有多討厭」韓國瑜，吳敦義當初「讓剛選上市長的韓國瑜隨即轉進2020」是否誤判民意，予人口實？當然韓國瑜參選後，也因政治對手的猛攻與接連爆料，讓形象大傷。回顧事件源頭，到現在國民黨面臨一連串的大敗，吳敦義也多次重傷，是否來自當初的「一念之差」？輕忽民意走向，讓如流水的民意「覆舟」，也造成黨內裂解的可能性。