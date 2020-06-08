阿帕契進駐台東地方人士反彈　陸軍將持續溝通、擇期說明

冷戰期間，為了提供地面部隊火力支援，殲滅入侵的華沙公約國裝甲部隊，美國空軍開發出A-10攻擊機，美國軍方則在1970年代開始發展「先進武裝直升機」（Advanced Attack Helicopter，AAH）計畫。最後在1976年由休斯公司（後來被麥克唐納-道格拉斯收購，麥道公司又於1997年與波音公司合併）的YAH-64得標，生產攻擊火力媲美一個戰車連的AH-64阿帕契攻擊直升機，阿帕契直升機1986年進入美國陸軍服役。

AH-64首次投入實戰為1989年入侵巴拿馬戰役，之後參與美軍各大戰役，以色列也採購AH-64投入實戰，堪稱是全球實戰最經驗豐富的攻擊直升機之一。波音公司發展出AH-64D長弓阿帕契Block III版本，2012年10月改名為AH-64E「守護者阿帕契」（Guardian Apache），並於2011年11月交付美軍。

AH-64E改良項目包括：運算能力更強的電腦、電子設備升級與維護更容易、效能更好的發動機，並且加強與地面部隊的連絡能力，同時能夠遙控無人機進行偵察任務，以減少阿帕契深入敵區遭到攻擊的機率。

阿帕契交機後風波不斷

陸軍航特部有意將AH-64E阿帕契(Apache)攻擊直升機進駐台東豐年機場，但是地方民眾卻擔憂飛安與噪音問題，引發多位里長和民代連署反對。陸軍今(8)日表示，將持續與地方政府及鄉親溝通協調，並擇期辦理公開說明會，以昭公信，爭取地方鄉親支持。針對媒體報導「台東市多里長連署反阿帕契直升機進駐」一事，陸軍航空特戰指揮部表示，本部將持續與地方政府及鄉親溝通協調，廣納意見，爭取認同，達成兼顧國防實需與民眾生活品質目標，共創雙贏局面，籲請各界支持。航特部指出，本部因應「國防戰略構想、東部地區戰時任務及災防支援需求」，規劃陸航新興兵力進駐臺東豐年基地，期達「平戰合一」之任務目標。自去年起，陸續於地方進行拜會與說明，並了解當地民意，本部將於完成意見彙整後，擇期辦理公開說明會，以昭公信，爭取地方鄉親支持，共同打造安全家園。

陸軍在2008年向美國採購30架阿帕契 AH-64E 直升機，總價新台幣593億餘元，單機價格約7.9億元，採購內容還包括後勤、人員訓練，營區設施整建等。我國成為繼美國之後，第二個使用AH-64E直升機的國家，也是第一個外銷國。





首架AH-64E訓練機於2012年在美國交機，首批6架阿帕契直升機在2013年11月抵台，2014年交付完畢。2014年4月25日，編號808的AH-64E直升機因駕駛艙玻璃起霧，墜毀於桃園龍潭區的民宅屋頂，此機因無法修復而報廢，因此2017年7月成軍典禮僅存29架編列陸軍航特部601旅。期間又發生貴婦團賞機事件，重創陸軍形象。



