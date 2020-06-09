朱立倫？黃健庭或王金平？藍軍定調「高雄市長補選策略」

朱立倫、黃健庭、馬英九、王金平、李四川、葉匡時，到底誰是國民黨高雄市長補選的中意人選？國民黨文傳會主委王育敏今天(9)初步說明黨中央的補選策略，也談到人選。王育敏表示，任何外界點名的人選，都是黨中央暫時的討論過程，一切尚未定案，國民黨希望挑選願意在地扎根，長久留在高雄市為市民服務的人。她坦言，朱立倫、黃健庭、馬英九都被外界點名，黨中央也沒有如外傳「鎖定朱立倫」，目前黨中央選人的條件是，盡量要年輕優秀，因為黨中央知道，現在參選，不見得馬上就能贏，因此不用心急，要願意努力耕耘，黨願意栽培新人，所以傾向拉拔年輕、願意長期扎根的在地人。王育敏說，國民黨會優先徵詢高雄市的在地人選，先看他們有沒有意願，且絕對不能「補選完畢就離開」的人，因此對方要先想清楚，未來就要留在高雄市長期服務。王育敏表示，在高雄市長補選這件事，韓國瑜市長是當事人，所以黨中央會尊重韓國瑜。如果韓國瑜願意提供適合人選，黨中央不會擋，會尊重韓國瑜，然後再跟他討論後續的選舉策略；如果韓國瑜沒提出人選，黨中央也會跟韓國瑜討論，誰比較適合。王育敏指出，黨主席江啟臣已經在7日與韓國瑜見面交換意見，發現韓國瑜還能開開玩笑，顯示韓國瑜的狀況良好，看起來神情平和，「這顯示韓市長了不起，是經過大風大浪的人；未來人選部分，黨中央會跟他交換意見，因為他對高雄最了解」。王育敏說，國民黨目前的基調是不會退縮，從哪邊跌倒，就從哪邊站起來，黨中央會輔選高雄市長補選。至於許多「被點名的人選」，戶籍根本不在高雄市，即使現在遷徙，也不符資格，如果要找這些人來選，韓國瑜必須另行提出罷免無效之訴，拖延住「三個月內補選」的時間，讓他們有時間遷戶籍，「如果韓國瑜沒有提起罷免無效之訴，黨中央就只能在地覓才，目前還是希望找年輕的對象」、「沒有朝向王金平選市長思考，因為王院長的政治高度非常高。不過當然，未來可能還有變數」。王育敏坦承，黨中央為何不在6月6日之前先準備候補人選？「確實有想過，但不能做，也不能討論，因為這對韓市長太不信任了」、「罷韓的候補人選，這太敏感了，韓市長他會怎麼想？支持者會怎麼想？」，所以黨中央從現在開始著手。1979年生的國民黨年輕不分區立委吳怡玎有機會嗎？王育敏表示，吳怡玎確實是高雄人，但其他許多被點名的人選，戶籍都不在高雄，「不管是誰，通通可以納入考量，也歡迎網友推薦、自薦，國民黨願意廣納人才」。