漢光36號演習先實兵再兵推　聯合兵種營首度參演

今年「漢光36號」演習因應新冠肺炎疫情延後至下半年實施，實兵演練與電腦兵棋推演將分別調整於7月及9月份，這是近年來漢光演習罕見先實兵再兵推，國軍新成立的聯合兵種營更是首度參加演習。
國防部今（9）日例行記者會上，作計室聯戰處處長林文皇少將報告「漢光36號」演習規劃說明指出，依敵武力犯台軍事威脅為想定，由三軍部隊採聯合作戰編組形態，按作戰及指揮程序，並整合全民總力，在我海、空域及本、外(離)島等地區，於7月13日至17日執行5天4夜三軍聯合防衛作戰實兵操演，藉以驗收國軍部隊平時訓練成效及提升整體防衛作戰能力。
林文皇表示，演習開放項目為「聯合反登陸作戰」實彈演習，時間為7月16日(四)1000至1050時、地點為台中甲南海灘。在電腦兵推部分，於9月14至18日實施連續24小時防衛作戰電腦兵棋對抗演練，由攻擊軍模擬敵犯台各種軍事作戰行動設計想定，誘導防衛軍依「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」整體防衛構想，藉以磨練各級指揮官作戰決策及參謀指參作為之能力。
為避免演習期間爆發新冠疫情群聚感染，林文皇表示，因應國內外新冠肺炎病毒疫情，要求所有參演官兵均依中央流行疫情指揮中心各項防疫指引，如保持社交安全距離(室內1.5公尺、室外1公尺)、室內通風等，並落實個人衛生防護戴口罩、量體溫、勤洗手等，建立個人防線，力行「防疫新生活運動」，以確實防範疫情感染。
媒體詢問漢光演習期間美軍觀摩團來台，是否需要按照中央流行疫情指揮中心規定，外籍人士入境需居家隔離檢疫14天？林文皇表示，因為設涉及軍事交流部分，細節不方便說明，且未來9月的疫情狀況目前也還不知道。
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