巷仔內／韓國瑜放棄罷免訴訟　是利是弊是玄機？

▲高雄市長韓國瑜在罷免案通過後，向全體市民鞠躬致意。（圖 / 取自韓國瑜臉書）

高雄市長韓國瑜在9日下午做出重大抉擇，宣布他全然接受罷免結果，不會提出罷免無效訴訟，讓國民黨原本思考是否要徵調其他「大咖」，前來角逐高雄市長補選瞬時作罷。但韓國瑜放棄訴訟，到底是利是弊？韓國瑜正式宣布「針對罷免的結果，我尊重人民的意志，不會提出任何訴訟」、「期盼大家能將寶貴的資源與力量放在關心弱勢族群生活、下一代的教育、以及疫情後台灣的振興，這才是台灣社會最必須被正視的一塊」。韓國瑜放棄訴訟，單純來看，對他個人形象是件「好事」，畢竟93萬張同意票，確實比他2018年當選高雄市長的89萬票還要高，「接受罷免」顯示他尊重民主投票的結果，也彰顯他絲毫不戀棧權位。但對於忙著布局「市長補選、徵調全國各地一級大咖前來」的國民黨中央來說，這倒底是件好事，還是壞事？民意如流水，韓國瑜在2018年雖然以89萬票勝陳其邁的74萬票，但在兩年後的2020總統大選，高雄市的得票率出現消長，韓國瑜票數降為61萬票，蔡英文大勝109萬票，並取得第一個在高雄拿下百萬票的紀錄。檢視6月6日才結束不久的罷韓案，同意韓國瑜罷免的票數是93萬票，與蔡英文的109萬票相近，顯示綠營票數在高雄已逐漸取得明顯優勢，目前正是小英重返民進黨主席職位後，在高雄氣勢最旺的時刻。「小英總統在高雄氣勢最旺的時刻」，相對於國民黨，就是國民黨中央臨時徵調「大咖」空降高雄補選最不利的時間點。不論誰來，有可能成為犧牲打，同時徵調「外地大咖」，等於把一場高雄市民的自主選擇投票，升高為「藍綠政黨對決戰」。高雄市長補選必須在短短3個月內完成，國民黨大咖的戶籍幾乎不在高雄，可說人生地不熟，即便韓國瑜配合黨中央提出訴訟，希望讓有意者於急迫時間內遷好戶口，又有誰願意點頭到高雄「臨時代打」，仍是八字沒一撇。萬一屆時，沒大咖願意幫打一場倉促，且無絕對勝算的仗，徒留「韓國瑜一人堅持要打官司」，難堪的是韓國瑜？還是黨中央？韓國瑜放棄訴訟，讓高雄市長補選回歸「高雄在地人的選舉」，但回顧高雄市長歷屆選舉結果，除韓國瑜之外，國民黨從1998年吳敦義卸任高雄市長後，市長寶座20年來都是綠營的天下。如果把高雄縣也算進來，國民黨早在1985就失守高雄縣，藍營最後一任高雄縣長是「白派」的蔡明耀，現在可能很多選民都沒印象，這是35年前的往事。國民黨這個時刻，在高雄已經沒有絕對的優勢者，這次高雄市長補選，只能寄望「培養未來耕耘在地人選的希望」，也傳出希望找一名40歲以下的「青年」出征，算是著眼未來，打一場形象戰。目前在高雄即便是立委，各選區都是清一色綠油油，藍營距離現在最近期的前區域立委，是2012年的黃昭順、林國正，2008年的鍾紹和、侯彩鳳、李復興、江玲君，和剛獲得假釋的林益世，當然還有早已轉任不分區立委的王金平。國民黨這次高雄市長補選，要選擇老幹一拚高下？或是挑選一隻新枝，長期培養，慢慢再戰？短短3個月就要決勝負，黨中央只能多費思量了。