巷仔內／菊系人馬楊明州代理高雄市長　林佳龍不放王國材

▲交通部政務次長王國材一度傳出是高雄代理市長的人選，但他業務繁重，交通部不放人。（圖／NOWnews資料照片）

中選會明（12）日公告高雄市長韓國瑜的罷免結果，韓即將解除職務，今日傳出消息，行政院已確定指派高雄市政府參事楊明州接下高雄代理市長，楊在藍綠主政下的高市府都待過，藍綠都熟，且相當熟悉高雄市政，能馬上上手，是他出線的主因。而另一位熱門人選、曾任高市府交通局長的交通部政務次長王國材，則因交通部業務繁重，王國材可說是部長林佳龍的分身，因此林佳龍不願放人。據了解，府院高層原先在尋覓代理市長人選時，先是鎖定「次長級人物」，且不必一定要和高雄有地緣關係，因為代理市長最重要的任務，就是辦好市長補選，此人選最好派系色彩較淡、角色中立、具有專業性，才能讓各黨派接受。同時，高雄地方上也傳出聲浪，不希望菊系人馬班師回朝、再接代理市長，最好由陳其邁直接擔任代理市長、再參加補選。在這幾項前提下，疫情指揮中心副指揮官、內政部政務次長陳宗彥，以及曾代理過99天花蓮縣長的法務部政務次長蔡碧仲，一度呼聲最高。而也被點名的前高雄市副市長史哲和曾代理過高雄市長的許立明，因菊系色彩較重，就被排除在外。然而，陳宗彥和蔡碧仲並非完全沒有派系背景。陳宗彥被視為是賴清德的子弟兵，而蔡碧仲則和立委陳明文系統友好，被視為「親英系」。只是這兩人都是專業背景，沒有涉入太多派系運作，角色相對中立。原本在地方反彈、菊系人馬幾乎出局之際，這兩天劇情急轉直下，菊系再度抬頭。首先，菊系高雄市議員高閔琳在網路節目上開了「第一槍」，公開反對陳其邁擔任高雄代理市長，應直接參加補選，高說，若找當初落選的陳其邁來當現任市長的代理市長，正當性有疑慮。而在王國材浮上檯面之後，一位非菊新系的高雄派系要角也告訴《NOWnews》記者，王是一個不錯的專業人選，雖然曾在陳菊手下任職，但那是多年前的事，菊系色彩較淡。據了解，府院高層考量到不讓高雄市政有空窗期，尤其代理市長一上任就馬上要到議會備詢，最好對高雄市政能立刻上手。因此，最後就鎖定曾在陳菊市府任職過的楊明州和王國材。楊明州1984年就進入高雄市政府服務，一路升到高雄市副市長。韓國瑜入主高市府後，被延攬擔任高市府秘書長，後來轉任參事。由於他在藍綠主政下的高市府都待過，藍綠對他都很熟悉，對於市政業務，能馬上上手，是他雀屏中選的主因。至於王國材，過去他有交通部「利百代」之稱，還被戲稱「萬用工具人」，曾代理過中華郵政、港務公司、圓山飯店等董事長職務，是最佳救火隊。這次王國材也一度被府院高層鎖定是代理高雄市長的人選之一。知情人士指出，王國材並沒有主動爭取代理市長，但如果高層指派他去代理，依照王國材認份的個性，也會披掛上陣。只不過，王國材在交通部的業務繁重，是林佳龍重要的左右手，幾乎是林的分身，所以林佳龍不想放人，希望王國材繼續留在交通部。