吳怡玎有意參加高雄市長補選？林為洲：國民黨團全力支持

在韓國瑜遭罷免後，高雄市長補選在即。面對民進黨可能派出行政院副院長陳其邁參加補選，國民黨近期傳出立委

國民黨團總召林為洲今(12)日表示，若

針對

林為洲今日受訪表示，「這是最近聽到比較令人振奮的消息」，他認為

吳怡玎有意參加補選。對此，國民黨吳怡玎要投入補選，黨團會全力支持。吳怡玎有意參選，吳怡玎雖然是初次從政，但是她的學習曲線也很快，馬上要去承擔直轄市補選雖然滿沈重的，但是她願意投入補選還是令人振奮，黨團會全力支持，繼中常會搬到高雄後，以後黨團大會乾脆也去高雄開。國民黨立委李德維表示，吳怡玎如果願意參加補選這是國民黨在高雄的契機，該多給願意為高雄打拚的年輕人更多掌聲。媒體詢問國民黨是否應該與台灣民眾黨「藍白合作」，李德維表示，在白的部分，目前還沒看到民眾黨在高雄有適當的人選，反而是國民黨在高雄當地有許多深耕的人才。國民黨祕書長李乾龍日前透露，由於高雄市長韓國瑜遭罷免，目前國民黨方面鎖定年紀在40歲上下的在地年輕人參加補選，目前已有人選，但仍在徵詢中，希望能找到最合適的人選。國民黨昨（11）日舉行立法院助理內部在職訓練活動，吳怡玎被問到是否參選高市長時，表示「由黨中央決定」，由於她之前均以家庭因素為由拒絕，如今變為「由黨中央決定」，被解讀為。