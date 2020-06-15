藍白牽手4／「國民黨價值」被否定　雙方怎麼談下去？

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林柏年攝）

▲國民黨中央黨部。( 圖 / 記者陳弘志攝 )

幾乎可說是民眾黨操盤手的不分區立委蔡壁如最近公開表示，「藍白合作」的前提是支持一名「無黨籍人士」，蔡壁如開出的條件，凸顯民眾黨不可能去擁抱一名貼著國民黨標籤的人士，這形同公開否定國民黨的價值，讓國民黨很難再談下去。民眾黨的興起，就是不藍不綠，走市民價值和公民路線，甚至可以說是呼籲選民放棄「傳統藍綠思維」，去迎接一個新的白色力量世代。但在國民黨的眼中，民眾黨的核心人物只有一人，就是台北市長柯文哲，過去民進黨除了陳水扁，一直無法打進素有「天龍國」之稱的台北市，因此改由支持藍綠色彩較不明顯的柯文哲醫師與國民黨對陣，從國民黨的政治三稜鏡解析，柯文哲是一個「披著白色醫師袍」的「綠色」人物，加上與國民黨打過2場台北市長之戰，雙方的互信一直不高。在互信奇低的狀況下，蔡壁如的「藍白合作」第一個條件就是「只能支持一名無黨籍的人士」，這在國民黨的耳中，宛如民眾黨完全無法接受「藍色標籤」的國民黨。如果國民黨的價值被否定，「遭到羞辱」，藍白之間還要怎麼合作下去？除了國民黨的價值被否定之外，以國會實力來看，國民黨有38席，民眾黨僅5席，先不論國民黨是民眾黨的七倍大，就民眾黨的5席來源，都是來自柯文哲光環下「政黨票」的不分區立委，也即是民眾黨目前還沒有在地方具有個人份量的戰將型人物。就國民黨來看，這樣實力的民眾黨，加乘力量有限，國民黨無須被迫接受「無黨籍」這樣的條件。柯文哲與國民黨的2場台北市長選戰，雖然早已事過境遷，現在也有全新的戰場，雙方共同面對的敵人是全面執政、氣勢正旺的民進黨，但蔡壁如開出的「無黨籍」合作前提，讓國民黨聯想到，是否民眾黨餘恨未消？如果心中有瓜葛，提出的合作條件一定是險阻艱難，很難達成的；加上中選會「攪局」，在6月12日公告高雄市長補選名單必須在6月24日前完成登記，否則無法參選，在這樣匆促的時間內，各政黨找人都來不及了，還要找一個「無黨籍」，且讓民眾黨、國民黨雙方都滿意的人選，真是難上加難了。