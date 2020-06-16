駐外人員名片不准印台灣？前外交官嘆：無言、悲傷、失望

▲劉仕傑發文全文。（圖／翻攝自劉仕傑臉書）

有媒體披露，外交部日前通電所有駐外館處，統一規定駐外人員的名片格式，但可供選擇的名片樣本之中卻沒有台灣，引發關注。對此，前外交官劉仕傑表示，外交部的通電像是打了大家一巴掌，直言自己「感到無言、悲傷、失望」。根據《自由時報》報導，外交部通電所有駐外館處，要求統一駐外人員的名片格式，由於名片範本中未見台灣，有聲音認為這措施是針對在名片上印製台灣的駐外人員，這也引來與目前社會普遍希望「正名」的期待不符的質疑。前外交官劉仕傑在臉書發文評論此事，劉仕傑強調自己過去公開支持蔡英文總統，認為「外交人員的國家認同有三不危機：不清楚、不一致、不敢說」，但如今外交部訓令駐外館處名片不准印上 Taiwan ，讓劉仕傑直言「感到無言、悲傷、失望」。劉仕傑表示，近幾年來年輕的外交官本土認同逐漸上升，在社群媒體上用自己的方式活躍串連，為的就是向世界說：我們的國家叫 Taiwan 。想不到在這時候，外交部的通電打了大家一巴掌：名片只能印上 Republic of China ，不能寫 Taiwan 。劉仕傑感慨，「講出台灣的名，有這麼困難嗎？在名片上印 Taiwan ，這樣卑微的請求，也不行嗎？」最後再次直言，自己「真的很悲傷」。根據《ETtoday》報導，外交部發言人歐江安回應，駐外人員名片格式一致化的議題，會與其他部會討論後再定案。目前發送的範本只是參考，並非「不准使用台灣」。（編輯：倪浩軒）