吸引國際人才　國發會擬鬆綁工作經驗門檻

國發會副主委高仙桂今日表示，國發會將延攬國際人才列為重點施政項目，近來有意修訂《外國專業人才延攬及僱用法》（簡稱攬才專法），研議將放寬兩年工作經驗限制、學科教師以及永居條件，希望能夠趕上9月份開議的立法院下一會期。高仙桂表示，國發會初步規畫將放寬攬才專法中的兩年工作經驗限制、學科教師以及永居條件等項目。他表示，按現行規定雇主聘僱外國人須符合「大學畢業且有2年工作經驗」、「月薪達新台幣4萬7971元」雙門檻，這樣一來，國外名校畢業的優秀年輕人即便有意來台工作，也不符合資格，因此研議取消2年工作經驗的限制，但並不打算動薪資門檻。另外，政府正在推動雙語國家政策，但高中以下只開放外國人教語文，高仙桂表示，為了響應雙語國家政策，且滿足國外人才來台後的子女教育需求，規畫放寬學科教師限制。至於外籍人士關注的永久居留，高仙桂表示，特定專業人才與一般專業人才都須符合合法連續居留5年，每年居住超過183天的條件，才能取得永居。她表示，政策尚在規畫階段，但每年居住183天改為「平均」，或是在台攻讀碩博士，可以折抵居留時間，這些都可以討論。另一方面，高仙桂表示，台灣在延攬國外人才具有很好的軟實力，有健保完善、治安良好，社會文化多元包容等優點，未來在優化環境方面，可能會強化健保及退休相關保障，如健保6個月等待期等規範。