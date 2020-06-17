與拜登兒子私交曝光　他談美大選提建言：不應只押寶川普

▲杭特（右）是美國民主黨總統參選人拜登（中）的二兒子。（圖／翻攝自謝國樑臉書）

美國總統大選將在今年11月登場，民主黨總統參選人拜登聲勢看漲，前國民黨立委謝國樑日前在廣播節目中談論美國總統大選時，意外讓他與拜登家族的關係曝光。謝國樑今（17）於臉書上，除了完整透露他與拜登次子的交情外，還針對台美關係，提供建言。謝國樑表示，他本身在美國待了超過十年時間，也在麻省理工學院拿到碩士學位，並曾在甘乃迪政府學院選修過國際關係課程；2014年立委任內，在美國艾森豪學人進修過程中，透過我一位耶魯校友友人而認識拜登第二個兒子杭特Hunter Biden，目前也有保持聯絡；2016年卸任立委後，兩人曾一度簽約要合作新的電影計劃，雖電影沒拍成，但朋友關係依然存在。除了杭特外，謝國樑說他也跟不少民主黨新一代是不錯的朋友，同時也對美國政治有一些觀察，他坦白說，杭特這季年來過得不是非常順遂，甚至連川普也常找他的麻煩，謝國樑站在朋友的立場，希望他未來能越來越好。隨著美國總統大選時間逐步接近，謝國樑表示，這和台灣的未來有很大的關係，所以有感而發希望給政府一些提醒。他說，他真心建議現在民進黨執政高層，需保持多元彈性，不應全部押寶在現任總統川普身上，對於其他政黨的候選人像拜登，應該也要適度的接觸與關心。謝國樑說，據他了解，上一屆美國總統大選時，政府幾乎全部押寶希拉蕊，結果川普勝出當選，所有對美的關係也瞬間大幅震盪，台灣不能重蹈2016年狀況。謝國樑站在拜登兒子的朋友立場上觀察，他表示，美國領導人當然是以美國利益為優先，據他了解，拜登與川普對中國大陸的策略與思維是非常不一樣的。若是川普當選，他勢必會利用台灣跟中國大陸繼續博奕；然而如果是拜登當選，他可以想像這位阿伯應該會希望兩岸緩和一些，主要是不希望台灣與中國大陸有太多衝突，增添美國的麻煩。如果台灣押單邊，屆時拜登當選，台灣就會相對喪失優勢與先機。因此，謝國樑才想要提醒蔡政府，國際關係本來就是必須看近也要看遠，如履薄冰，思考面向應該更多元，面對世界的千變萬化，台灣交朋友也應該廣泛多元保持彈性。