巷仔內／民進黨「雙線戰場」捨陳時中？國民黨陷高雄泥淖

▲經濟部長沈榮津（圖／行政院提供）

▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者郭俊暉攝）

▲國民黨主席江啟臣。(圖/記者陳弘志攝)

行政院最新人事布局揭曉，傳出新任副閣揆人選，不是人氣最高的衛福部長陳時中，而是經濟部長沈榮津。民進黨倒底在布什麼棋局？為何讓陳時中跌落神壇？反觀，國民黨又在拚哪一個目標？民進黨中常會今天(17)通過徵召行政院副院長陳其邁參與高雄市長補選案，陳其邁確定獲得民進黨的提名，他也向行政院長蘇貞昌請辭，周四出席最後一次行政院會就可以「畢業」。據了解，經濟部長沈榮津可望接任行政院副院長，經濟部長的遺缺則由經濟部政務次長王美花升任。讓外界好奇的是，防疫有功且人氣最高的衛福部長陳時中，為何沒高升到副閣揆？是因為他功高震主，蘇貞昌「臥榻之側，豈容他人鼾睡」嗎？政府防堵新冠肺炎疫情擴散與經濟發展，本是一體兩面，若呼籲民眾盡量不要外出，觀光旅遊和商業發展就好不起來。外傳，行政院拔擢經濟部長沈榮津為副閣揆，顯而易見是為了進入「防疫紓困」後的「振興經濟階段」，當然沈榮津能獲得蘇貞昌的信任也是原因之一。沈榮津的遺缺，由經濟部政務次長王美花升任。王美花由基層做起，長期在財經部會服務，與沈榮津的搭配良好，行政院從「副閣揆」到「經濟部長」的布局，簡直就是讓沈榮津「一條鞭」的貫徹政策意志，民進黨在疫情後期大力拚經濟的態勢非常明顯。反觀陳時中，是不是被冷落？或是跌落神壇、另有重用？很難說。外界觀察，陳時中是民進黨拿下台北市長的一個活棋。當然，若是陳時中能高升到副閣揆，未來直攻台北市長應該對他更有幫助，但行政院目前主攻拚經濟，顯示疫情影響民生的情勢險峻，為了2022年與後續的執政，「台灣發大財」目前更優先於陳時中的去向，至於陳其邁卸任副閣揆後，則被派去接收「高雄發大財」韓國瑜所留下的空缺。民進黨正在走「雙線戰場」，除了陳其邁要收復高雄之外，沈榮津、王美花和國發會主委龔明鑫則要拚經濟，幫民進黨穩住2022年直轄市長和縣市首長大選的基礎；反觀國民黨，目前正陷溺在拚高雄市長補選的人選難產上。國民黨在韓國瑜被罷免，且韓宣布完全接受結果，不會提出任何罷免訴訟後，已經沒有緩衝時間，必須在短短幾天內找到可以上陣的人選。但國民黨在高雄的人力培植20年來斷層，放眼過去，幾乎沒有人可以在短短2個月時間內扳贏民進黨，國民黨這次拚的應是人選形象與「未來」，但似乎耗盡全黨的心力。高雄這一場選戰，如果沒有意外，國民黨大致難敵民進黨，加上南部是綠營的大票倉，也即是說，八月十五日的高雄選戰開票結果，許多民眾大概心知肚明。既然結果已知，國民黨更重要的應放眼未來，包括2022年能否守住目前的藍營十五執政縣市，甚至未來的2024總統大選。民進黨已經布局2022，要拿下全台更多地方執政權，在目前防疫有成的基礎下，如果經濟又能快速復甦，即使不是「全台發大財」，而是全民衣食無缺、溫飽有餘，人人有工作、不愁沒飯吃，民進黨就能在2022年獲得絕大多數「肯定票」，那國民黨要拿什麼跟民進黨拚？國民黨改革委員會預計在本周五19日召開全體委員會，公開委員會初步討論的改革意見，隨後國民黨將組成12人全省宣講團，到各縣市聽取意見並修改細節，直到下周的24日才有完整改革報告。國民黨若能徹底改革，讓人發自內心覺得「有希望」，未來仍有機會與民進黨一搏，也才能擴大目前選民「藍綠意識形態」的固有疆域，這可能才是國民黨2022起死回生的希望所在。