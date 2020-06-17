投身高市長補選　陳其邁哽咽：希望我的高雄可以更好

民進黨今（17）日舉行中常會，所有中常委一致通過徵召行政院副院長陳其邁參與高雄市長補選案，會後記者會上，陳其邁致詞時表示，他已經辭去副院長工作，接受黨內徵召，這段期間，他非常掛念故鄉高雄，他希望高雄更好，現在他要回到高雄努力打拼，擦亮綠色執政、幸福保證的招牌。陳其邁特別感謝總統蔡英文及行政院長的蘇貞昌讓他加入行政團隊，努力拼政績，推動許多國家重大建設，他感性地說，每當淹水，他都會特別看是哪裡淹水，故鄉有沒有淹水，也特別關注高雄登革熱疫情，高雄的大大小小，都放在他的心上。陳其邁提到，2018年的努力不夠，他深自檢討，但他也僅記這不僅只是人生的挫折，過程才是最重要的，就算跌倒了也要爬起來，爬不起來用爬的也要到目的地，因為高雄市他一生懸命的地方，是他永遠的故鄉，他哽咽地說：「希望高雄能更好」。陳其邁說，他對高雄的承諾不變，也能夠落實蔡英文對高雄的承諾，從2018年的谷底爬到幾天的高峰，以民為本的施政，都是回到高雄服務秉持的原則，陳其邁保證他會好好拚市政，為所有市民、為大高雄的建設努力，讓大港再次迎來幸福的聲音。黨主席蔡英文則笑稱，今天的中常會幾乎是毫無懸念地徵召陳其邁參加高雄市長補選，與其說是徵召，倒不如是民進黨要推派陳其邁，因為他是最強戰將、最適合的候選人。蔡英文表示，陳其邁是高雄子弟，當過立委、政務官，有著從基層到中央的完整經歷，腦中還有一座圖書館對高雄的願景等他去做；然而2018年對他和對我都是很大的衝擊，但「越痛的教訓讓我們站起來的決心越堅強」。蔡英文提出兩個任務，要求陳其邁，讓高雄人看見民進黨的改變，把有誤解的地方盡力說明解釋，再來是要用最快速度，把一切市政回到軌道，將兩年當四年衝，唯一的目標是就要全力以赴把這場仗打贏，不只是民進黨要贏，高雄的建設也要贏。