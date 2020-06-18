肥水落田？傳綠營包遍政府標案！國民黨：蔡英文請出來講

總統府初步回應，一切依法公開招標。

▲傳出與綠營有關的「幫推」、「投石」2公司包遍民進黨政府大小標案。（圖/國民黨提供）

▲傳出與綠營有關的「幫推」、「投石」2公司包遍民進黨政府大小標案。（圖/國民黨提供）

▲傳出與綠營有關的「幫推」、「投石」2公司包遍民進黨政府大小標案。（圖/國民黨提供）

蔡英文總統的子弟兵傳出開設名為「幫推」、「投石」的公關與設計公司，包遍民進黨政府的大小標案，2家幾乎設在同一地址的公司，在短短時間內就賺進近億元，國民黨今天(18)呼籲蔡英文總統出面說清楚。國民黨文傳會主委王育敏、副主委黃子哲、台北市議員李明賢今天共同質疑「幫推」、「投石」兩間公司的幕後主導者，為中華文化總會祕書長林錦昌、副祕書長李厚慶，指出這兩間公司4年來，標到政府標案高達8000多萬元，涉及自肥。國民黨強調，文化總會會長就是總統蔡英文，林錦昌、李厚慶更是蔡英文的子弟兵，「蔡英文難道不知情？她應出面說清楚，避免外界質疑包庇自己人」。王育敏指出，幫推、投石兩家公司近幾年標到許多總統府的案子，包括今年度的2件知名標案「第十五任總統及副總統就職相關活動主視覺設計委託專業服務案」，及「第十五任總統既副總統就職典禮伴手禮」，2案決標金額共計136萬元，「蔡英文身為總統及中華文化總會的會長，是否知道下屬開設公司，在府內拿標案」？王育敏強調，幫推、投石兩家公司單是最近一年，108年下半年至109年上半年，就拿下3000多萬元的公家預算，標案涵蓋總統府、勞動部、外交部、衛福部等中央單位，以及台北市、桃園市等地方政府單位，中央與地方通吃，神通廣大。若連帶計算九合一選舉中的蘇貞昌、林佳龍、林智堅等政治人物的文宣案，合計近億元，光是一場選舉單件文宣案，就可進帳超過1000萬元。王育敏指出，李厚慶有民進黨文宣部的背景，林錦昌曾為陳水扁、蔡英文的文膽，這兩人傳出隱身幕後當公司門神，就能讓2家公司在短期間內，創下高達七成公家標案的驚人得標率，再次證明只要顏色正確，就能飛黃騰達發大財。總統府發言人Kolas Yotaka 回應，任何民間企業辦理的活動，都是依法公開招標，所有標案都是公開資訊，可受檢視。中華文化總會祕書長李厚慶回應，他沒有經營這些公司。至於他妹妹是「幫推」公司的董事，妹妹是成年人，他不會去管妹妹。