又是時空環境不同？黃國昌曝民進黨過去罵黃健庭「貪污」

▲民進黨曾批評黃健庭涉貪污。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

▲黃國昌發文全文。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

總統府今（19）日將公布監委提名名單，除了前總統府秘書長陳菊出任監察院長兼首屆國家人權委員會主委以外，外傳監察院副院長人選，將提名國民黨前台東縣長黃健庭，引發關注。不僅國民黨文傳會主委王育敏揚言，黃健庭此舉已違反黨紀，前立委黃國昌更秀出民進黨 2014 年的粉專貼文，當年民進黨批評黃健庭貪污，如今卻提名他當監察院副院長，讓黃國昌痛批「真是可悲」。對於黃健庭傳將擔任監察院副院長一職，王育敏認為已違反國民黨黨章第 36 條第 7 項規定，將送考紀會盡快議處。國民黨黨團總召林為洲則表示，對黃的選擇只能祝福，但站在黨的立場，則感高度遺憾。黃國昌今日更是在臉書重砲抨擊，批評黃健庭是「身纏貪腐弊案的政客，躍居國家御史殿堂」，黃國昌質疑「這種監察委員提名標準，是在重申監察院本來就沒什麼功能嗎？所以拿來當成『後謝』+『收編』的工具，只是剛好？」黃國昌更痛批，「這已不只是浪費公帑的問題而已，而是讓整個國家的價值標準，向下墮落沈淪。真是可悲！」隨後黃國昌在留言處分享了民進黨臉書粉專於 2014 年的發文，當年民進黨批評黃健庭「擔任立委期間，涉嫌向藥商收取回扣， 2008 年遭台中地檢署依貪污罪起訴求刑 10 年」，質疑黃健庭因貪污遭起訴卻仍「安穩參選台東縣長」。但如今民進黨卻擬提名黃健庭擔任監察院副院長，讓網友紛紛在底下留言回覆說，「台灣價值之時空背景不同之術」、「雙標黨不是浪得虛名的」、「穿越時空打自己的臉」。但也有網友認為黃健庭「在縣長任內將台東治理的很好」、「比西部絕大多數的縣市長都做的好太多了」，替其緩頰。（編輯：倪浩軒）