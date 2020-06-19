巷仔內／提名黃健庭風暴　是一個完美陰謀？

▲民進黨副祕書長林飛帆強烈反彈這項提名。（圖/中央社）

▲國民黨主席江啟臣。（圖 / 記者陳弘志攝）

國民黨前台東縣長黃健庭被蔡英文總統提名為監察院副院長，卻意外引發連串風暴，不但重創國民黨團結，甚至連黃健庭的形象都因往事重提遭受嚴重影響，這倒底是一場「政治意外」，還是一場預知結果、精心設計的陰謀？黃健庭經歷民代和台東縣長選舉長達22年的政治歷練，卻在這一場「監察院副院長提名案」跌跤，著實令人意外。畢竟，A黨人物如果被B黨提名政治職務，按照政治倫理，此人應該先向A黨報備並徵詢意見，展開共同討論後，再決定雙方是否要展開跨政黨合作。黃健庭在19日公開露面，說出他這段「不被祝福」的提名歷程。黃健庭說，他是在「一個多禮拜前」被民進黨派人徵詢，同時希望他「保密」，所以他一直沒向任何人提及這件事，直到總統府即將在19日召開記者會的前一天，他終於在18日向黨主席江啟臣吐露。黃健庭的臨時告知，讓國民黨沒有任何轉圜的空間，也沒有說「不」的空間。在時間點上，完全喪失了「監委提名作業，雙方展開跨政黨合作」的可能性，這變成是「個人與民進黨」的合作，不但打擊江啟臣的領導聲望，也造成國民黨的分崩離析。外界很難相信，身經百戰的黃健庭會有這樣的失誤。但更讓外界不解的是，民進黨上上下下「竟然沒人知道，府要提名一個國民黨籍的監察院副院長」，更讓人匪夷所思。身為民進黨副祕書長的林飛帆，在黨內可說除了蔡英文主席、祕書長林錫耀之外的「第三號人物」，竟然連第三號人物也被矇在鼓裡。一向敢言的林飛帆，終於在19日發難了。他說「我不贊成，也希望高層再三思」、「然而，黃健庭前縣長，從他過去的爭議紀錄，到人權政策價值的態度來看，我都不認為是那個合適的人選」。接著，黃健庭的往事一一被翻出，不論是「美麗灣度假村爭議」、「退輔會藥商回扣案」涉及假帳、人頭核銷、貪汙圖利、違反商會法、稅捐稽徵法被起訴等，然後，有更多的綠委、綠營政黨紛紛出聲，大聲疾呼不可。黃健庭的形象與名聲在一夕之間崩壞，連國民黨內也不諒解他，黃健庭瞬間變成「綠營不愛，藍營也不疼」的人。總統提名監察院副院長，雖說是個「虛位」，但任命五院正副院長，還是一件大事，為何過程如此草率？明知民進黨內會有人反彈，黨內卻事前無人知悉，也沒有人疏通？綠營群起砲聲隆隆下，總統府在19日下午臨時宣布取消既定的監察院人選說明會，似乎是「黃健庭這個人選，實在太爭議」。黃健庭事後受訪表示，他也是臨時被總統府通知，才知道這場人選記者會臨時取消。民進黨提名國民黨籍的黃健庭出任監察院副院長，會不會引起綠營基層不滿？這應該是政治上的ABC，民進黨政府怎會輕忽如此的反彈？難道光是操盤高層的一句「沒想到，會壓制不住大家的怒火」，就把一切合理化。黃健庭的過往，是否真的如此不堪？各方或許有不同的見解，但被提名為監察院長的陳菊，在位高雄市長期間，也曾因「高雄氣爆案善款用途爭議」被監察院多次糾正過，若以同樣的標準，這把怒火只澆淋和燃燒在黃健庭一人身上，也有點奇怪。最後，黃健庭連「副院長」這位子也沒了。或許這只是一連串的政治巧合吧？不過，要讓人不狐疑和不臆測，還真的有一點點困難。