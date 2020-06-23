謝長廷稱釣魚台「當年中華民國未抗議」　學者：不是事實

▲包正豪發文全文。（圖／翻攝自包正豪臉書）

日本沖繩縣石垣市議會日前通過釣魚台群島地籍更名的議案，再次挑起釣魚台主權爭議的敏感神經。對此，駐日代表謝長廷在臉書發文表示， 1971 年美國將包括釣魚台群島在內的琉球管轄權交給日本時，「當時的政府就沒有表達抗議」。而對於謝長廷的說法，淡江大學全球發展學院院長包正豪認為不是事實，更批評「賣台的是民進黨」。謝長廷昨（22）日在臉書發文表示，沖繩石垣市議會通過「登野城尖閣」登記改名，雖然他們說這個是地方反制中國的自治行為，八重山台日親善團體也聲明反對，但我們還是表達抗議，台灣內部少數人卻批評代表處太軟弱，誇言當年多神勇，很多事情是禁不起歷史資料的考驗的。對此，包正豪反駁，「當年中華民國未抗議」本身就不是事實，稍稍查證就知道當年政府的反應了（召見日本大使和駐日大使會見外相抗議）。包正豪更批評謝長廷，「一個說謊慣了的人，再次說謊，並不令人意外。想想看他當年是怎樣贏得選舉的，就知道這是一個不擇手段毫無道德底線的傢伙，所以我們又如何意外他出賣台灣利益的事情呢？」包正豪進一步質疑，「對他（指謝長廷）的意見與態度的反應，代表民進黨政府在這個問題的立場。結果不是很清楚嗎？賣台的是民進黨。」並在文末標註「賣台賣的真乾脆」、「軟骨頭」、「始做俑者其無後乎」等關鍵字。（編輯：倪浩軒）