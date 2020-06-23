法制局長遭爆縱放殺人犯「棄案求官」　侯：他是不錯局長

新北市法制局長吳宗憲遭媒體爆料先前任桃園地檢署檢察官時，偵辦殺人案「棄案求官」，讓死者家屬大嘆司法不公，新北市議會今（23）總質詢市長侯友宜，民進黨議員們要求侯表達看法，侯則說詳情不了解，讓吳宗憲當面說明比較公平；對此吳回應，媒體報導有誤解、非事實，絕無延誤辦案。民進黨新北市議員林銘仁、周雅玲、鍾宏仁今在議會質詢，質疑吳宗憲遭周刊爆料縱放殺人犯，詢問侯當時侯延攬他任法制局長時知不知情？這樣是否與侯友宜正義形象背道而馳？侯友宜表示，該案偵查過程、細節他並不清楚，但這3個月來，吳宗憲認真努力、積極負責，在法界也得到很多正向的公評，感謝他願意捨棄檢察官職位，來新北市和大家共同努力，關於此事一定要讓當事人說清楚，「就這段期間的觀察、他確實是不錯的局長」。吳宗憲解釋，羈押是為保全證據，重罪也不能當作羈押的唯一理由，本案當時就已認定兇嫌無繼續羈押必要，兇嫌律師也表明希望停押，與死者家屬談論賠償事宜，且停押時間早在他與侯友宜會面之前；他離職後已有後手檢察官接手案件，當事人權益不會受影響。吳宗憲表示，由於案件仍在偵辦中，案情部分就算是市長也不能透露，議員的指教他都虛心接受，本案地檢署也有向週刊說明，「我有無疏失，地檢署已經說得很清楚，我不再作辯解，會繼續努力。」