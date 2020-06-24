李眉蓁出席中常會　江：弊案團隊不能利用補選班師回朝！

國民黨今天(24)在高雄舉行行動中常會，國民黨高雄市議會議長補選人曾麗燕、高雄市長補選人李眉蓁連袂出席，會中並通過與追認兩人的補選資格。黨主席江啟臣在中常會上公開表示「堅持擔任高雄市長時，弊案連連的人不能適任監察院長，這樣的團隊更不應該利用補選班師回朝」。江啟臣說，「我知道，很多人在這個時候看衰國民黨，甚至要本黨放棄這場補選，但是我知道，國民黨不能缺席，因為我們不能辜負每一個對國民有期待的選民。在高雄，只要還有一個堅定相信國民黨，全力支持國民黨的市民，我們就有勇氣，有責任，為高雄奮戰」。李眉蓁表示，過去國民黨從沒有一名年僅41歲的年輕同志可以代表黨參選直轄市長，這是有史以來第一次，他宛如「越級打怪」，但176公分的她，一定會挺直腰桿，也希望大家一起努力，或許五十幾天後，高雄將出現一個有史以來最年輕的市長，大家一起共創奇蹟。媒體朋友、中常委、黨務主管，議員，中央委員還有黨代表，大家午安！我要感謝大家今天的參與，感謝大家在本黨的低迷的時候願意繼續與我們一起並肩作戰！也就因為在逆境中，我們更要堅持做對的事情！所以，我們堅持擔任高雄市長時弊案連連的人不能適任監察院長，這樣的團隊更不應該利用補選班師回朝。我們更認為，不願意捍衛主權的總統令人失望！我在第一時間就邀請蔡英文總統一起出海捍衛釣魚台主權！因為我堅持，捍衛領土的工作政府責無旁貸。我們當然不排斥以民間力量宣示我們護土護漁的決心！但是我們更期待，蔡英文總統放下國內政治紛擾，與我們一起出海護漁，捍衛主權！今天的中常會，我們更要決定本黨在議長、市長補選的人選。在議長補選部分，經過市議會黨團內部民主決議，將由曾麗燕議員角逐議長補選。曾麗燕議員嫻熟市政以及議會運作。期待在本黨議員的共同推舉與支持下，更夠獲得無黨籍以及其他黨派的支持，讓曾麗燕議員順利當選議長，延續許崑源議長的遺願，繼續推動高雄的建設發展。我們更決定徵召李眉蓁議員，代表本黨參選高雄市長的補選。李眉蓁議員的參選，不但象徵本黨將重新展開高雄在地人才的培訓工程，更代表本黨堅持「世代融合、攜手前行」的使命。李眉蓁議員過去在議會問政的表現，不但多次獲得高雄市公民監督公僕聯盟的肯定。深耕基層、服務認真的形象深植人心，展現以扎實的問政，用心的服務，一點一滴堆疊高雄市政的進步的強韌力量。李眉蓁不但是高雄市民需要的新世代政治領袖，更是最了解基層需求，最適合延續市政建設的市長人選。更重要的是，眉蓁對於高雄的發展已經有了具體而且明確的藍圖。在眉蓁的規劃下，將打造高雄成為「智慧城市」，升級高軟園區，提升高科技產業發展。更將強化「南方聯盟」，提高各項高雄優質產品外銷。也將推動更全面的照顧政策，推動高雄成為「銀青共好」的世代友善城市。延續「雙語教育」計畫，讓高雄新世代與世界無縫接軌，讓高雄真正成為我們的海洋首都，勇敢航向世界！讓我們一起為眉蓁加油打氣，讓高雄的美麗夢想成真！我更要感謝這次所有表態願意承擔的夥伴！你們的積極面對，不但展現出本黨勇於面對，決不怯戰的積極態度，你們對於眉蓁的祝福與支持，更展現出成功不必在我，共同作戰的團隊精神。我知道，很多人在這個時候看衰國民黨，甚至要本黨放棄這場補選，但是我知道，國民黨不能缺席，因為我們不能辜負每一個對國民有期待的選民。在高雄，只要還有一個堅定相信國民黨，全力支持國民黨的市民，我們就有勇氣，有責任，為高雄奮戰！今天是國民黨在高雄深耕的重新開始，也是國民黨改革行腳的第一站。經過兩個多月的討論，本黨的改革委員會已經在上週五，做出初步的結論。這中間的過程有爭吵，有辯論、更有認真嚴肅的溝通與討論。這些紛擾與爭辯，是改革必經的崎嶇道路，是黨務前進必要的考驗。這些過程，更證明我們的改革是「玩真的！」然而，我們必須在喧鬧中找到秩序與方向。今天，也會由柯志恩副秘書長，改革委員會的執行秘書，為我們做改革委員會的簡單報告。期待大家可以在簡報後提出高見，共同為黨務改革凝聚智慧，為本黨改革添柴生火，繼續一下個一百年的榮耀！六月六日，韓國瑜市長的罷免投票結果、許崑源議長的不幸離世， 接連兩記猛烈的重拳，讓本黨悲憤痛苦。然而我們沒有停下腳步哀傷的權利，我們只能繼續堅忍負重前行，才能告慰先人；我們只能立定目標踏穩腳步，才能讓支持者寬慰。只要我們站在一起，就是最強團隊！高雄加油！國民黨加油！謝謝大家！