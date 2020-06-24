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李眉蓁出席中常會　江：弊案團隊不能利用補選班師回朝！

記者 陳弘志 / 連線報導-2020-06-24 15:04:12
▲國民黨主席江啟臣在高雄行動中常會上拉起高雄市長補選人李眉蓁的手高喊當選。（圖/國民黨提供）
國民黨今天(24)在高雄舉行行動中常會，國民黨高雄市議會議長補選人曾麗燕、高雄市長補選人李眉蓁連袂出席，會中並通過與追認兩人的補選資格。黨主席江啟臣在中常會上公開表示「堅持擔任高雄市長時，弊案連連的人不能適任監察院長，這樣的團隊更不應該利用補選班師回朝」。

江啟臣說，「我知道，很多人在這個時候看衰國民黨，甚至要本黨放棄這場補選，但是我知道，國民黨不能缺席，因為我們不能辜負每一個對國民有期待的選民。在高雄，只要還有一個堅定相信國民黨，全力支持國民黨的市民，我們就有勇氣，有責任，為高雄奮戰」。

李眉蓁表示，過去國民黨從沒有一名年僅41歲的年輕同志可以代表黨參選直轄市長，這是有史以來第一次，他宛如「越級打怪」，但176公分的她，一定會挺直腰桿，也希望大家一起努力，或許五十幾天後，高雄將出現一個有史以來最年輕的市長，大家一起共創奇蹟。

以下是江啟臣在高雄行動中常會的談話全文：

媒體朋友、中常委、黨務主管，議員，中央委員還有黨代表，大家午安！

我要感謝大家今天的參與，感謝大家在本黨的低迷的時候願意繼續與我們一起並肩作戰！也就因為在逆境中，我們更要堅持做對的事情！所以，我們堅持擔任高雄市長時弊案連連的人不能適任監察院長，這樣的團隊更不應該利用補選班師回朝。

我們更認為，不願意捍衛主權的總統令人失望！我在第一時間就邀請蔡英文總統一起出海捍衛釣魚台主權！因為我堅持，捍衛領土的工作政府責無旁貸。我們當然不排斥以民間力量宣示我們護土護漁的決心！但是我們更期待，蔡英文總統放下國內政治紛擾，與我們一起出海護漁，捍衛主權！

今天的中常會，我們更要決定本黨在議長、市長補選的人選。在議長補選部分，經過市議會黨團內部民主決議，將由曾麗燕議員角逐議長補選。曾麗燕議員嫻熟市政以及議會運作。期待在本黨議員的共同推舉與支持下，更夠獲得無黨籍以及其他黨派的支持，讓曾麗燕議員順利當選議長，延續許崑源議長的遺願，繼續推動高雄的建設發展。

我們更決定徵召李眉蓁議員，代表本黨參選高雄市長的補選。李眉蓁議員的參選，不但象徵本黨將重新展開高雄在地人才的培訓工程，更代表本黨堅持「世代融合、攜手前行」的使命。

李眉蓁議員過去在議會問政的表現，不但多次獲得高雄市公民監督公僕聯盟的肯定。深耕基層、服務認真的形象深植人心，展現以扎實的問政，用心的服務，一點一滴堆疊高雄市政的進步的強韌力量。李眉蓁不但是高雄市民需要的新世代政治領袖，更是最了解基層需求，最適合延續市政建設的市長人選。

更重要的是，眉蓁對於高雄的發展已經有了具體而且明確的藍圖。在眉蓁的規劃下，將打造高雄成為「智慧城市」，升級高軟園區，提升高科技產業發展。更將強化「南方聯盟」，提高各項高雄優質產品外銷。也將推動更全面的照顧政策，推動高雄成為「銀青共好」的世代友善城市。延續「雙語教育」計畫，讓高雄新世代與世界無縫接軌，讓高雄真正成為我們的海洋首都，勇敢航向世界！讓我們一起為眉蓁加油打氣，讓高雄的美麗夢想成真！

我更要感謝這次所有表態願意承擔的夥伴！你們的積極面對，不但展現出本黨勇於面對，決不怯戰的積極態度，你們對於眉蓁的祝福與支持，更展現出成功不必在我，共同作戰的團隊精神。我知道，很多人在這個時候看衰國民黨，甚至要本黨放棄這場補選，但是我知道，國民黨不能缺席，因為我們不能辜負每一個對國民有期待的選民。在高雄，只要還有一個堅定相信國民黨，全力支持國民黨的市民，我們就有勇氣，有責任，為高雄奮戰！

今天是國民黨在高雄深耕的重新開始，也是國民黨改革行腳的第一站。

經過兩個多月的討論，本黨的改革委員會已經在上週五，做出初步的結論。這中間的過程有爭吵，有辯論、更有認真嚴肅的溝通與討論。這些紛擾與爭辯，是改革必經的崎嶇道路，是黨務前進必要的考驗。這些過程，更證明我們的改革是「玩真的！」然而，我們必須在喧鬧中找到秩序與方向。今天，也會由柯志恩副秘書長，改革委員會的執行秘書，為我們做改革委員會的簡單報告。期待大家可以在簡報後提出高見，共同為黨務改革凝聚智慧，為本黨改革添柴生火，繼續一下個一百年的榮耀！

六月六日，韓國瑜市長的罷免投票結果、許崑源議長的不幸離世， 接連兩記猛烈的重拳，讓本黨悲憤痛苦。然而我們沒有停下腳步哀傷的權利，我們只能繼續堅忍負重前行，才能告慰先人；我們只能立定目標踏穩腳步，才能讓支持者寬慰。

只要我們站在一起，就是最強團隊！高雄加油！國民黨加油！

謝謝大家！

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