向陳其邁宣戰　李眉蓁果菜市場拜票　盼競選團隊29日成軍

高雄市長補選登記昨日結束，國民黨確定徵召高雄市議員李眉蓁參選，李眉蓁今（25）一早將十全果菜市場做為拜票起站，剛好與對手民進黨參選人陳其邁起站相同，頗有相互較勁意味。李眉蓁向攤商承諾，當選市長後一定會改善市場環境，競選團隊希望能在29日成軍。端午連假首日，李眉蓁一早與國民黨新生代議員蔡金晏、黃香菽、李亞築、鍾易仲，到十全果菜市場掃街拜票，身為高雄果菜公司總經理的父親李榮宗也全程走在隊伍後頭陪同，昨天才完成高雄市長補選登記，李眉蓁表示，很開心國民黨看見年輕人，她已經準備好了，會努力衝刺、全力以赴，面對外界質疑國民黨推他出來當「炮灰」，李眉蓁說，接受國民黨徵召並非趕鴨子上架，她是國民黨史上最年輕的高雄市長參選人，同時也代表國民黨有心要改革外界的印象，她有信心可以取勝。至於競選總部與競選團隊何時成軍？李眉蓁說，將把總部設立於國民黨高雄市黨部，競選團隊則已在徵詢，希望在29或30日就可以成軍。而父親李榮宗過往角頭黑道背景、入獄歷史，李眉蓁坦言她已經做好會被攻擊的心理準備，但也期盼外界不要一直攻擊老人家，就對手之間正面對決，打一場正面的選舉。對於國民黨的徵召，李榮宗表示，肯定要拚啊，「因為她是我女兒，我會陪她撩下去」，能拿到多少票就多少票，希望如果輸也不要輸得太難看。