勇鷹首飛2／棄買M-346研發勇鷹高教機　義大利氣炸

「台北航太暨國防工業展」漢翔攤位上展出M-346教練機模型。

▲勇鷹高教機使用F124發動機，因為沒有後燃器，因此尾管較IDF經國號戰機短。（圖／記者呂炯昌攝）

▲AJT勇鷹高教機。（圖／記者呂炯昌攝）

國造「AJT（Advanced Jet Trainer）新式高教機」勇鷹高教機在6月10日完成首次試飛，總統蔡英文也於22日前往台中清泉崗基地視導勇鷹高教機首飛展示。事實上，空軍啟動國造高教機計畫前，義大利航太廠商李奧納多（Leonardo）曾積極向台灣推銷M-346噴射教練機，且願意與漢翔合作生產，但民進黨政府仍堅持「國機國造」。空軍現役AT-3教練機於1980年代服役，已達服役壽限，且缺乏先進戰機具備的線控飛行系統，因此馬政府第二任期開始尋找接替機種，將花600多億採購66架高級噴射教練機接替AT-3，當時軍方盤算是外購成熟機種。為了搶食高教機訂單，在參觀完漢翔生產線後，李奧納多於2015年拋出願意與漢翔合作生產高教機，並於同年李奧納多指出，對台灣而言，M-346還有兩個關鍵性優點，一個就是採用F124發動機，這是IDF經國號使用的F125發動機無後燃器版本，我國本身就有生產使用，在維修後勤上可完全無縫接軌。同時，M-346使用的兩具F124發動機，不僅操作安全係數高於單發動機構型，在無外載時具備1：1的重量與推力比值，使得飛機具有優異的機動飛行性能，能與其他戰鬥機進行高仿真度的異機種對抗訓練。M-346在無外掛副油箱的狀況下，具有2.5小時的續航能力，能夠完全滿足飛行訓練的需求。同時M-346配備了先進的數位航電系統，搭配獨家研發的內建戰術模擬系統（ETTS）與地面訓練系統（GBTS），運用虛擬與資料鏈技術，堪稱是全世界目前最先進的訓練模擬系統。李奧納多公司指出，M-346能模擬現有的歐美新型戰機，包括歐洲的颱風戰機、瑞典的JAS-39戰機、法國的飇風戰機，以及美國的F-16、F/A-18、F-22、F-35戰機等，而且訓練成本將減少40%。2016年政黨輪替，民進黨蔡英文政府上台後，為了扶持航太工業，高教機採購政策急轉彎，取消與義大利合作生產，轉向「國機國造」，漢翔以經國號為藍本生產XT-5「藍鵲」高教機。之後空軍舉辦票選命名活動，正式命名為「勇鷹」高教機。為了讓台灣政府回心轉意，李奧納多公司願意把相關技術與經驗輸出給台灣，讓漢翔擁有維護M-346機隊的完整能量，並有能力進行客製化修改與性能提升，也將協助台灣航太廠商納入零件供應鏈，以協助台灣航太產業的發展。不過，漢翔董事會於2016年8月通過提案，堅定支持國防部「國機國造」政策，並獲全體董事一致支持。當時除了M-346外，韓國航太工業公司（KAI）也與長榮集團合作，推出T-50「金鶯」（Golden Eagle）教練機有意投標我國高教機。雖然T-50是美國洛克希德馬丁與韓國合作研發，並非純韓系戰機，但是考量民族情感，國軍採購韓製武器裝備的機率極低。2016年11月2日，時任國防部長馮世寬在立院外交及國防委員會備詢時，被問到高教機籌獲一事，馮世寬表示，漢翔的XT-5教練機，預計在2020年原型機試飛，2023年量產，保證可以如期、如質交機。他重申，所謂的「國機國造」，「國機」是指國產的飛機，因此M-346、T-50金鶯式（Golden Eagle）教練機都確定遭淘汰。Ｍ-346教練機除義大利採購外，至2016年也獲得波蘭、以色列與新加坡總計68架訂單，其中以色列採購30架最多，如果能獲得台灣66架高教機訂單，將成為Ｍ-346教練機問世之後最大一筆合約。為了促銷M-346教練機，李奧納多公司除了聘請台灣公關公司宣傳外，還大手筆邀請軍事記者前往義大利參觀生產線，廠方盼這場競標是場「公平競爭」。在蔡英文政府確定以經國號戰機為藍本，研發新式高教機後，李奧納多公司方面極為不滿，多次在新加坡航展上向前去採訪的台灣記者抱怨，高教機採購案遭到背棄。今年2月，新冠肺炎開始全球蔓延，義國政府下令禁止台灣航班進入義大利，但卻未禁止台灣人入境，部分人士因而開玩笑，這是義大利在報Ｍ-346教練機未能拿到台灣訂單之仇。

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