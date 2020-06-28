派系共治　民進黨新北市黨部執評委改選同額

民進黨新北市黨部今（28）日舉辦第六屆執行委員暨評議委員改選，共17人登記角逐16席的執行委員，評議委員則為10搶9的局面；但為了黨內的團結，原本評召呼聲很高的正國會評委候選人許昭興，及新潮流執委候選人陳惠民主動宣布禮讓，形成同額競選的狀況。民進黨新北市黨部表示，第六屆的執委名單，包括呂芳昌、林銘同、彭一書、戴翎育、林欣磊、翁震州、李宇翔、曾國進、林耿邦、呂學政、張維倩、蘇高松、沈明耀、邱婷蔚、翁薛淑媛、鄭國禎等16位；第六屆評的議委員，則有余國濱、郭振鵬、陳建智、吳阿粉、蘇益和、吳俞葶、呂孫福、林怡君、林秋福等9位。選舉結果出爐後，新任評議委員們共同推舉陳建智繼續擔任召集人一職，黨部形成派系共治的局面，展現出民進黨上下一心、努力團結的氛圍；陳建智指出，感謝各位評委讓他有機會再次擔任評委召集人，評委身負監督黨務的重責大任，他將不負眾望，與其他評委一起全力以赴，讓黨務可以順暢運作。新北市黨部主委何博文說，經過溝通和協調後，大家都充分達成黨一定要團結、和諧及發揮戰力的共識，因此選舉的過程中非常平和；也強調他是一個跨越派系的主委，不會侷限在派系的思考裡面，希望以黨的整體發展、選戰打勝仗的想法下，做一個最好的整合，把這個戰力發揮到極致，讓民進黨在新北市重返執政，能為了人民在做事，這才是最重要的。