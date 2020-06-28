影／反對綠營監察院人事酬庸　國民黨提前突襲立法院議場

▲立法院召開臨時會的前一天（28日），國民黨立委們為了抗議總統提名監察委員人選，罷佔了立法院議場。（圖／立委洪孟楷辦公室提供）

▲立法院召開臨時會的前一天（28日），國民黨立委們為了抗議總統提名監察委員人選，罷佔了立法院議場。（圖／立委洪孟楷辦公室提供）

▲立法院召開臨時會的前一天（28日），國民黨立委們為了抗議總統提名監察委員人選，罷佔了立法院議場。（圖／立委洪孟楷辦公室提供）

立法院明天（29日）即將召開臨時會，其中將針對監察委員人選及院長進行提名。不過針對名單，在野黨國民黨相當不滿，認為是執政黨的政治酬庸。而選在臨時會召開的前一天下午，國民黨立委突襲立法院議場，除了將各個出入口用鐵鍊鎖住外，更以立院內的座椅堵住門口，企圖阻擋明天的議事進行。國民黨立委們更用綠色噴漆，在質詢台及主席台上噴下「監委酬庸、拒絕背書」等字樣。為了抗議民進黨所提名的監察委員人選，國民黨立法院黨團在今天下午四點左右，突襲式破壞議場內西側門口的玻璃，強行進入議場內。不僅用鐵鍊將各大出口鎖死，更用議場內立委們的座椅，在各個門口疊成路障，企圖阻攔任何人進入。更在發言台前、主席台前，以綠色噴漆，噴下「監委酬庸、拒絕背書」等字樣。國民黨立法院黨團也在臉書上發表聲明，表示總統府22日正式公佈27位第6屆監察委員被提名人，由前總統府秘書長陳菊接任監察院長兼國家人權委員會主委，引起社會強烈反彈，高雄執政12年期間，其市府團隊遭到監察院調查58案，糾正案30案、彈劾案3案，因為陳菊監察委員清廉、公正形象將蕩然然無存；27位監委中，有24位與民進黨關係密切或具有黨籍，且在確定提名後才宣示退出政黨，國民黨團對這項人事案絕對不接受。國民黨團今天下午四時破門立法院議場，以行動向蔡政府發出最強烈的抗議，民進黨口口聲聲要廢考監，現在卻又把人事補飽、補滿，不顧外界質疑，將在明天強行召開為期三周的臨時會，全力為陳菊護航，國民黨團堅決反對，拒絕召開臨時會，要求蔡英文總統撤換陳菊，不撤換陳菊，國民黨團決不退出議場。做為最大在野黨的國民黨，只能以最激烈行動—自囚的方式向蔡英文總統及民進黨政府表達最深沉的抗議，也希望社會對提名陳菊為監察院院長不滿的民眾、社會團體，自此刻起以各種方式聲援此次的抗議行動，喚醒蔡英文總統及民進黨這群政客的良知。提名一個乾乾淨淨、有社會清望之士為監察院長，對蔡總統有這麼難嗎？民進黨嘴巴說要廢考監，執政後將考監委員提飽提滿，這就是民進黨的「進步價值」？這就是民進黨給台灣人民的「民主改革」？國民黨團在端午連假最後一天提前來到立法院議場，只有一個訴求：「拒絕酬庸 撤換陳菊」!