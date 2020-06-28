江啟臣臉書籲蔡英文　撤換陳菊監委緩提名

稍早國民黨立院黨團占領立法院議場，以「自囚」方式向總統蔡英文及民進黨政府抗議。國民黨主席江啟臣在臉書發文，呼籲蔡英文撤換陳菊，否則國民黨籍立委不會退出議場。江啟臣指出，今天下午，國民黨黨團以具體的行動，佔領立法院議場，以自囚的方式向蔡英文總統及民進黨政府表達最深沉的抗議！他表示：「我們堅決反對為了護航陳菊，要以臨時會強行通過監察院的提名。我們更要求蔡英文總統撤換陳菊，不撤換陳菊，我們決不退出議場。」江啟臣認為，長期主張廢除監察院的民進黨，將監察院人事同意權當成緊急重大議案，急於在臨時會通過，對於監察院的「重視」超乎社會大眾對於民進黨的認知。所提出的人選更是從弊案連連的被監察對象，綠油油的民進黨員，或是操守備受質疑的違建大戶，幾乎無一適任。從程序到人選都禁不起外界考驗。然而善於操作的民進黨，仍全力將目光焦點導向廢除監察院的議題，企圖轉移外界對這次提名人選不適任的批判砲火！江進一步說明，善於操作輿情的民進黨，提名一遭到外界質疑，竟拋出「考監兩院存廢」的憲改議題，轉移外界對這次提名人選適任度的批判砲火！修憲尺度的重大變革，竟淪為分贓政治的遮羞布；中華民國的憲政體制，怎能如此糟蹋？江啟臣主張既然要修憲，就應該全面針對政府運作權責相符一起討論。民進黨對於考試監察制度的痛恨，並非完全來自於制度的考量，更多是對於中華民國五權憲法的排拒！國民黨不同於民進黨的政治思考，樂於針對制度思考，在提高政府效能、監察權落實、考試權中立性不變，以及政府運作權責相符的前提下，討論憲改議題！最後，江啟臣表示：「進行修憲程序不代表我們就要通過不適任的人事案。既然總統府已經成立修憲平台，民進黨就應該撤回提名、宣示廢考監決心，而非拿廢考監的修憲議題來當不適任人選與酬庸的遮羞布！」