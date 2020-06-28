藍委不滿監委提名佔領立院　總統府四點聲明回應

立法院國民黨團不滿陳菊及其他監委名單，於28日下午攻佔立法院！國民黨團強調這次27位監委提名中，有24位與民進黨關係密切或具有黨籍，國民黨團無法接受這樣的酬庸名單，決定以「自囚」的方式表達抗議。總統府晚間透過發言人張惇涵做出四點聲明，回應國民黨的質疑。張惇涵表示，關於監察院的存續，蔡英文總統近日曾多次指出，廢除考監兩院是執政黨長期主張，也樂見在野政黨有一樣的看法。但推動憲政改革需要朝野政黨在國會凝聚共識，不清楚國民黨在這項改革的推動上是否遭遇困難，或無法堅持，以至於出現癱瘓議場的做法，然而這樣的做法，不但對化解內部阻力沒有幫助，對改革的毫無堅持，也會失去人民的信任。再者，大法官釋字632號解釋明確揭示，總統有提名監委的義務，立法院也必須行使同意權與審查。因此，在尚未修憲廢除之前，監察權仍然存在，總統和國會都有義務要遵循憲法來提名和審查，國民黨執政時期的歷任總統也是如此，並藉此提醒國迷黨若因為提名考監人事，就要癱瘓議場，不但與國民黨過去的做法相違背，更凸顯國民黨是為反對而反對，製造出更多政治對立。第三，這一屆的監察院被賦予國家人權委員會的任務，而這項法案亦是立法院三讀通過。前總統府秘書長陳菊從黨外、美麗島事件以來，無懼威權投入人權工作，一路參與台灣重要的人權與民主轉型進程，出任監院院長及國家人權委員會，應當之無愧。這次立法院臨時會，不只是考監兩院和傳播通訊委員會（NCC）的人事同意權，還預計要議決三項重要法案，以及華航、護照正名的決議案。但令人遺憾的是，相較於陳菊當年在國民黨主政的威權時代下，為了台灣的民主「被囚」，今天的國民黨立委，明明可以透過民主的國會殿堂理性討論，卻在立法院即將開議之際，悖離法定程序癱瘓立院，這不是「自囚」，而是把台灣的民主當人質，囚禁了台灣的進步與發展。最後，張惇涵也批評，近來國民黨接連提出檢討兩岸政策、廢除考監等改革的倡議，卻突然發生黨團立委闖入議場，「未審議先杯葛」重要法案與人事案舉動，令外界感到不解與錯愕，政黨內部的路線爭議，更不應該成為綁架國會運作的理由，特別對於推動疫情後國家整體經濟發展，以及憲政運作的必須，期待國民黨團回歸法定程序，為台灣共同努力。