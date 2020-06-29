朝野攻防監委人事　柯建銘酸藍營：想清楚到底要什麼？

昨（28）日下午藍委不滿監委提名，突襲佔領立法院議場，今（29）天立法院院長游錫堃、民進黨團總召柯建銘在朝野協商前紛紛向國民黨喊話，希望國民黨不要破壞民主機制，回歸正常程序解決問題，柯建銘更直言：「國民黨不要把內部的矛盾外部化，江啓臣應該帶領黨先想清楚到底要的是什麼。」游錫堃在主持朝野協商前接受媒體訪問時表示，台灣是民主國家，希望朝野各黨都能回歸理性、朝野各黨都能回歸理性、回歸程序，依照會議程序進行，在議場辯論，透過公開的方式討論，讓真理越辯越明、保持民主風度。游錫堃進一步指出，台灣在新冠肺炎疫情過後，國際能見度增加，若國會殿堂表現不好、上了國際媒體，受損的會是所有台灣人。藍委指控會用攻佔立院的手段，是因為「按照程序」民進黨團總是不願禮讓、不顧其他在野黨的提案。對此，柯建銘則說，國民黨、民眾黨前後矛盾，上週二朝野協商時，國民黨希望大家「等他們的提案」，也跟民眾黨一起提出了臨時會召集，今天的朝野協商就是希望大家好好談，「怎麼能說我們什麼都不答應？」柯建銘更批評國民黨「從來沒有人臨時會這樣搞！」國民黨不理性佔領立法院的做法就是讓臨時會開不成，更強調國民黨塑造的理由都可受公評，換監察院提名人在政治上不可能，「喊價」這麼高只會讓衝突升高到極致，並指出陳菊醫生為台灣民主努力，從沒離開過戰場，大家在享受民主的同時卻要換掉陳菊，民進黨團不可能接受。柯建銘也酸：「國民黨也該稍微有點論述，朝野協商也應照民主程序走，過去民進黨在野時沒擋過臨時會，根據大法官解釋，總統一定要提名，難道國迷黨考試委員、監察委員都不要了嗎？國民黨要想清楚要甚麼，不要將內部矛盾外部化，江啟臣要想他要怎麼領導這個黨？臨時會不開有人會支持嗎？這樣會讓國民黨重新站起來嗎？」