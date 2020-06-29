辭去黨職就超然獨立？國民黨團嗆：1450別無知又無恥

國民黨立院黨團反對監察院長陳菊人事提名案，昨(28)日下午突襲議場占領主席台。今(29)日上午立法院長游錫堃召開朝野協商，國民黨團也拒絕出席背書，黨團總召林為洲嗆民進黨從獲得多數以來，不分提案內容，民進黨都會惡意封殺在野黨的提案，讓他們只能用最激烈的方式來抗爭。林為洲舉例，過往民進黨黨綱支持陪審制，在2015年時，多位民進黨立委，包含民進黨團總召柯建銘，都簽署會推動陪審制，到了2020年國民黨提案陪審參審並行，民進黨卻執意要通過參審制，等同翻了過去他們的主張。而包含出海護釣魚、東沙南海的主權，也都不被民進黨採納，「大家都知道，凡是我民進黨提議，就算你提的是他原來支持的，他都不會讓你有機會進立法院，這就是現在的民進黨。」而針對這次人事案，林為洲表示過去兩任監察院長張博雅、王建煊，在接院長的前一份公職，都至少隔了十多年，對比陳菊政黨色彩濃厚，才當過三屆民進黨籍高雄市長、民進黨籍的總統府秘書長，現在只是辭去黨籍，就想告訴社會她超脫黨派，林為洲直嗆1450無知又無恥，「要讓人民如何相信陳菊會超出黨派，會公正依法行使職權？更何況她在總統府也有案子，總統府主官是秘書長，結果那邊的案子將來她自己審查。」國民黨立委、黨主席江啟臣，指出如果立法院長游錫堃要警方用油壓剪剪掉鐵鍊，那剪掉的是人民的心，「向這份酬庸名單說不，過去幾年民進黨多數暴力我們不用贅述，每次協商都是過水、每次協商對在野黨來說叫羞辱，叫你上去隨便談談，接下來就是議場表決，過去太多數不盡的個案，所以今天所有國民黨委員在這邊我們誓死捍衛民眾權益！」