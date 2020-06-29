監委人事遭杯葛　林飛帆怒嗆國民黨

立法院國民黨黨團不滿監察委員提名名單，昨（28）日下午攻佔立法院議場、今（29）日缺席朝野協商表達不滿！但民進黨副秘書長林飛帆則在臉書痛批「40年前，國民黨起訴陳菊唯一死刑。40年後，國民黨繼續羞辱、杯葛她。」同時呼籲國民黨主席江啓臣不要因為黨內的壓力和對黨的改革方向的茫然，甘願為黨內反改革力量所挾持。針對國民黨杯葛監察院人事同意權行使一事，林飛帆在臉書發文表示，無法戲謔回應國民黨立委佔領領議場的行為；林飛帆痛批40年前，國民黨起訴陳菊唯一死刑，40年後，國民黨繼續羞辱、杯葛陳菊。而陳菊面對杯葛，不卑不亢的態度正是他之所以敬重陳菊原因，也相信陳菊能扮演好這屆監察院院長和擔起國家人權委員會重任的原因。林飛帆指出，人權工作是陳菊一生的職志，也是她受盡打壓入黑牢的原因。她也曾經向林飛帆提過「如果可以以國家人權工作作為她從政生涯的終點是她的光榮。」接受提名就有在國會殿堂上接受檢驗的準備。但對於國民黨的作為，林飛帆則呼籲江啟臣能站在國家憲政體制的高度，一起共同推動包括監院轉型在內的憲改工程，並凝聚對未來國家人權委員會工作推行的共識，讓「國家人權委員會」的運行成為台灣邁向人權大國的關鍵一步，不要因為國民黨內的壓力和對黨的改革方向的茫然，而甘願為黨內反改革力量所挾持。