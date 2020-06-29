不斷更新／民進黨團人數優勢表決　立法院確定開臨時會

▲民進黨團立委破門而入後，現場情況一片混亂，粉塵、水瓶齊飛。 (圖/記者呂炯昌攝)

抗議民進黨長期忽略在野黨的意見、杯葛監察院長陳菊人事案，國民黨團昨(28)日下午便突襲議場、用鐵鍊及椅子卡住各門口，想阻止民進黨進場把他們拖走。到了29日上午，傳出立法院長游錫堃要求警察以油壓剪剪斷鐵鍊，強行破門進入議場，議場瞬間成為守城的國民黨團、攻城的民進黨團的攻防戰。上午立法院議場呈現一片肅殺的氛圍，只要議場的某扇門有動靜，國民黨團總召林為洲、書記長蔣萬安就要提醒黨團成員注意。但到了上午九點半左右，先有幾個民進黨的立委到2樓的媒體席，隔空對佔場的國民黨團嗆聲，隨後便離席。過了約十點半，議場的各扇門都開始有動靜，國民黨主席、立委江啟臣指出是游錫堃下令要警察持油壓剪破門，國民黨立委也以棍子隔著門敲打油壓剪，想阻止民進黨團破門而入。還有民進黨立委大喊「為什麼助理可以進來？」反遭國民黨反嗆「在場的都是立委，是你認不出來！」到了上午十一點左右，先是捆住主席台後方兩扇門的油壓剪被剪斷，民進黨立委郭國文率先翻過擋住門的椅子進入，而另一側，綠委蘇震清也進門，還和藍委費鴻泰產生拉扯，霎時間粉塵、水瓶齊飛，現場一片混亂，而下方的門也都被突破，即便主席台後方的門還在攻防，但議場內早已是民進黨立委們在清場，想恢復開會。眼見控制不住情勢，國民黨團遂集結在主席台，避免被各個擊破，民進黨立委則試圖將藍委一個個拉出，下方還有民進黨立委朝著主席台潑水，期間還有「男生不要性騷擾！」、「你可以告我！」、「不要拉！很危險！」、「你在摸哪裡？救命！」等喊聲，不少民進黨男立委高舉雙手，想證明自己是清白的。「1、2、3！」在人數優勢下，民進黨立委以多對一方式，先逐個將在外圈的國民黨立委拉走，還在中間的剩下李德維、林思銘、楊瓊瓔、謝衣鳳、馬文君等人，在綠委鄭運鵬、沈發惠、黃國書率領下，民進黨團一鼓作氣將僅剩的藍委都擠出主席台，重奪議場控制權，並把還不願離去的藍委帶走。但即便國民黨守不住主席台，馬文君、葉毓蘭、李貴敏、林奕華、溫玉霞等幾名女立委還是緊抱著主席台旁邊的桌子，被拉走的藍委們也到下方替她們加油，希望她們能撐住，場面僵持將近一小時仍未完全排除，在十二點初，最後一名立委林奕華也被拖走，民進黨完全掌控主席台，還有民進黨立委將鐵鍊還給國民黨，嘲諷道「(還給他們)那是國民黨黨產啦！」「好了謝謝國民黨喔！」而剩下的國民黨成員則聚集在主席台下方，仍不願離去。國民黨遭清場後，呈現民進黨佔主席台、國民黨在主席台下，兩黨不斷各自喊口號想蓋過對方的聲音，國民黨喊「反對酬庸、退回陳菊！」；民進黨則喊「反抹黑、顧民主、護台灣！」民進黨立委邱議瑩還補了一句「我要冷氣！我要開燈！」想酸國民黨團昨晚佔領議場後，還要求開冷氣。而一旁的議事人員則四處奔走、將椅子歸位。時間到了十二點二十分，議場響起開會的鈴聲，游錫堃回到主席台，一旁的大螢幕也顯示國民黨、民進黨、民眾黨團的總召要求開臨時會，系統也開始進行測試，蘇巧慧、何欣純等民進黨立委也回到台下，準備好重新開會。在民進黨團人數優勢下，表決結果立法院第一會期確定召開臨時會，處理的提案也以民進黨團為主，在十二點三十七分，游錫堃宣布散會，國民黨團立委也陸續離場。