民眾黨團辦公室外掛布條　要求即刻憲改、退回考監委名單

由於不滿總統府提名陳菊擔任監察院長，國民黨立委昨（28）日一度佔領立法院議場，試圖杯葛監察院長與監委提名人事案。台灣民眾黨則是在立院黨團辦公室懸掛布條，要求即刻實施憲改、退回考監委名單。

民眾黨立委賴香伶、高虹安、邱臣遠和蔡壁如今（29）日上午接受媒體聯訪，

民眾黨團總召賴香伶表示，

民眾黨團5名成員今日仍依照民主程序的結果，前往議場完成簽到，要參與談話會，但是國民黨卻封鎖議場，而國民黨要佔領議場沒有事先向民眾黨知會。

賴香伶表示，民眾黨不贊成這次監委名單，也反對繼續監委的人事同意案，「不管國民黨抗爭手段如何，民進黨都要負最大責任」。既然蔡英文總統對於憲改已經表態，朝野也不反對，應該即刻啟動憲改工程，不管是18歲公民權、廢除考監兩院，都可以從修憲委員會開始討論。針對考監委員提名爭議，賴香伶認為被提名人沒有跨黨派，很多人還是酬庸性質，人權委員會也沒有人權高度的委員。

賴香伶表示，民眾黨主席柯文哲曾明確表示，民眾黨立委不會做小丑式的國會議員，民眾黨的立場是理性問政，不會捲入藍綠兩黨的鬧劇。賴香伶也批評民進黨立院黨團總召柯建銘在日前政黨協商時，曾以戲謔的口吻表示，小黨人數不夠根本無法提案。她呼籲，國民黨具備提案所需的人數，應該充分運用此一優勢，在廢除考監的議題上，民眾黨也與其他政黨合作。