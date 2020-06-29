美軍在台聯訓畫面曝光　專家：向中共傳遞清晰訊號

1st Special Forces Group - Airborne）

為宣傳部隊協助友邦訓練的國際形象，

臉書公布一則「EXCELLENCE（卓越）」部隊形象片，片長共計44秒，影片出出現美軍特戰人員協助傷患搭乘國軍UH-60M黑鷹直經畫面，

出現我國國徽與中文「陸軍

台美1979年斷交之後，美軍撤離台灣，僅低調維持軍事交流關係。兩國國防部也將軍事合作視為機密，美軍特戰第一總隊（在臉書公布美軍在台與國軍聯合演訓影片，這是兩國斷交後首度公布聯訓畫面，專家認為此舉向中共傳達清晰意涵。美軍特戰第一總隊2019年2月於直升機尾桁」字樣，等於是間接證明美軍曾在台演訓。據了解，這是代號「Balance Tamper」的台美特戰部隊互動協訓，每年依據需求執行1到2次，由美陸軍第一特戰總隊派遣所轄特戰分隊，來台與我三軍特戰部隊，實施共同訓練。對此，國防部也罕見證實，強調「皆屬正常軍事交流」，表示尊重，但不針對個案作評論。國防智庫國防安全研究院國防資源與產業研究所長蘇紫雲指出，軍事的組訓是台美雙方軍事合作的核心，由這次美軍曝光的影片，和美國海軍公布的機艦動態所採取的公眾軍事外交作法相似，同時還可以向中共傳達較為清晰的戰略信號。