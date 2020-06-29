藍委攻佔立法院議場！20小時突襲行動失敗告終

▲破壞議場大門後，國民黨立委在發言台及主席台上，以綠色噴漆噴上「監委酬庸、拒絕背書」等字樣。（圖／立委洪孟楷辦公室提供）

▲為了能否讓立委助理及媒體進入議場，國民黨立委與立法院駐衛警在議場門口發生推擠。（圖／國民黨立法院黨團提供）

▲為了降低議場內的悶熱，國民黨立委們請助理拿來冰塊與電風扇，對室內進行降溫。（圖／洪孟楷辦公室提供）

▲身兼國民黨主席的立委江啟臣，晚間也現身立法院議場門口，隨後也進入議場與國民黨立委們夜宿。（圖／記者丁上程攝, 2020.06.28）

▲立法院內藍委們佔據議場，立法院外也有上百名支持者到場聲援。（圖／記者丁上程攝,2020.6.28）

▲民進黨立委與議事人員，憑藉著人數優勢，對議場內的國民黨立委進行清場。（圖／記者呂炯昌攝,2020.6.29）

六月二十八日下午四點三十分，包含國民黨立院黨團總召林為洲、書記長蔣萬安等黨團幹部，與號召的20多名委員，先是破壞了立法院議場前門，進入議場後隨即用鐵鍊將議場各個對外聯通出口上鎖後，並將議場內的座椅分別堆疊在門口型成路障。為了抗議執政黨提出的監察委員名單，藍營立委們以「自囚」的方式，占據立法院議場，並在主席台、發言台及質詢台上，用綠色噴漆寫下「監委酬庸、拒絕背書」等字樣。而下午五點三十分左右，議場正門口爆發一波推擠衝突。原因在於國民黨立委們想讓助理以及媒體進入議場，不過卻遭到駐衛警們阻攔，經過15分鐘左右的推擠及對峙後，駐衛警們僅允許助理將物資搬入議場內，但禁止在場記者進入議場內。而立法院方面也以「藍委佔領議場是非法行為」為由，並未開啟議場內的冷氣設施，讓國民黨立委們相當不滿。而從六點左右開始，立委助理們也不時從議場正門運送物資給議場內的立委們。由於議場內冷氣未開而逐漸變得悶熱，立委們也透過「電風扇吹冰塊」的方式，試圖降低議場內的溫度。由於不只冷氣，議場內就連照明設施也並未開啟，傳出國民黨不分區立委葉毓蘭還在議場內摔倒，而場外的助理也隨即將燈具等物品送入議場內。過程中也有少數原本在南部的立委，也陸續進入議場內支援佔領行動。而在立法院外，得知國民黨立委的佔領行動後，不少國民黨的支持者也開始自發性地聚集在立法院外，對院內立委進行聲援行動，而立法院內的警力也不敢大意，隨即調派部分警力前往立法院正門支援。而到了晚上九點，前一天（27日）前往高雄弔唁議長許崑源的國民黨主席江啟臣，也現身議場門口，除了批評總統蔡英文提出的監委名單是「又綠又爛」外，更直言「國民黨立委是來抗爭，不是來吹冷氣的！」表示造成任何的公務破壞，國民黨全部負責，也呼籲民進黨網軍不要在網路上帶風向。隨即與國民黨立委們一同進入立法院內夜宿。而院外的國民黨支持者也逐漸聚集到立法院正門中山南路上，上百名的支持者自發性地到現場集結。許多國民黨籍的北部市議員也到場向支持者喊話。台北市議員羅智強、王鴻薇、游淑慧，以及韓粉杏仁哥、徐正信等人，也到場聲援並透過直播的方式，呼籲支持者們到立法院前一同抗議。不過至始至終現場都維持百人上下的群眾，直至深夜都並未與警方發生嚴重衝突。直到今天（29日）上午九點三十分，立法院開放媒體進入二樓拍攝，而十點時就傳出民進黨立委們即將會同議事人員進行清場。十點三十分起，民進黨立院黨團書記長鍾佳濱以及幹事長鄭運鵬等人，開始用油壓剪破壞國民黨立委們用來鎖門的鐵鍊。眼見用來堵住門口的座椅一張一張被清開，藍委們也縮小戰線，改為佔領主席台，不過仍舊敵不過民進黨立委的人數優勢，一個一個遭到推擠至議場外，十二點三十分左右，議場開會鈴聲響，也宣告著國民黨歷經20小時的佔領行動正式劃下句點。