巷仔內／國民黨總算像個「在野黨」了

「提案的資格都沒有」；而時代力量雖然批評國民黨霸佔主席台無益議事，但他們也同樣不滿民進黨對於司法改革的草率。

游錫堃的回應就也不難看出，對於在野黨們同聲指責民進黨團從不讓步，他兩手一攤說「一切照規矩來」，之後更補了一句「如果人數不夠，以政治學理論就是努力去爭取更多支持。」若任何議題都擺出贏者全拿的姿態，只是逼弱勢方往激進的路走。

▲對於在野黨控訴民進黨罔顧小黨權益，立法院長游錫堃兩手一攤，要他們再去爭取更多民意支持。 (圖/記者吳承翰攝)

可以觀察到，立法委員第九屆前期，國民黨團在議事的攻防上，除了提出大量表決案拖延時間，有時委員會也會突襲主席台，但總體來看還是平穩、溫和，會在有足夠的民意支持下，不斷與民進黨在議題上周旋。而到了第十屆之初，藍團強打「紓困發現金」對嗆民進黨想推的「振興券」，打到最後行政院長蘇貞昌都避談此議題，可見在這局上國民黨是取得上風。

而這次陳菊被提名監察院長，國民黨團從消息傳出就不斷針對此議題開記者會，在民眾不太懂監察院到底在幹嘛的情況下，他們緊扣住幾項重要的原則：監察院有權調查一個公務員是否清白、有無缺失，陳菊身上有一堆案在監察院，包含總統府秘書長任內也有，以及即便陳菊辭去黨籍，她仍是民進黨新潮流大老，並不適任這種裁判員機關的角色。

▲針對陳菊的人事案，國民黨並非真的突襲佔領議場，早在一個多月前，他們就數度開記者會質疑陳菊不適任，最後已占領主席台表達不滿。 (圖/國民黨團提供)

▲立委洪孟楷在28日晚間的記者會中，仍戴著頭燈，孟楷在28日晚間的記者會中，仍戴著頭燈，也遭人認為不妥。此外國民黨團要求開冷氣，也模糊這次佔主席台的焦點。 (圖/記者陳明安攝)

國民黨團突襲立法院杯葛議事，不到24小時從主席台上被架走，雖然過程、結果仍不免俗地遭到綠營網軍訕笑，但從發動杯葛前的議題醞釀、佔領主席台直到最後表決大戰仍待到最後一刻、院長游錫堃宣布散會才離場，可說不管在策略上、決心上，國民黨都相較2016失去執政後，更懂得怎麼當個稱職的「在野黨」。其實要看出國民黨師出有沒有名，從第三勢力的角度看是最準確的，對於這次佔領議場，民眾黨沒有高聲譴責，反而口徑一致，埋怨民進黨惡意封殺小黨，甚至嘲笑他們席次少，連反觀民進黨一直把陳菊40年前為台灣民主、人權奔走，促成台灣民主化掛在嘴邊，感念一個人對社會的貢獻有很多種方式，但不適任就是不適任。陳菊這麼多子弟兵在政壇，若未來碰到嫡系人馬被彈劾、糾正，她絕對說自己公正超然，只怕菊系支持者都不信，認為她一定會、也理當要力保自己人。無奈的是在社會印象不佳、議題無關民生的情況下，國民黨即便取得正當性，普羅大眾給的回饋卻是少得可憐，或許民眾也認同國民黨的論述，現在網路給國民黨立委的人設就是「天兵」、「小丑」，想扭轉非一朝一夕，只能靠一次次的成功來重新堆砌品牌形象，這回突襲議場，雖然不到一天就被抬走清空，但的確讓國民黨支持者有了不一樣的感受，總不能持續疲弱。當對手民進黨以人數絕對優勢，在議事規則上鬥不過執政黨，適度的抗爭反而能凸顯不合理的議題，這點民進黨絕不陌生。不過，國民黨團若未來還打算再佔主席台，切記一切都要自己準備好，也別指望有人開燈、開冷氣，受訪時頭燈也要摘下來，否則只會給對手轉移焦點的機會，也讓訴求的力道不再強烈。