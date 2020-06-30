巷仔內／在野黨嚷嚷名單酬庸　監察院到底該不該廢？

隨著執政的民進黨、在野的國民黨、民眾黨及時代力量都力挺廢除考試院及監察院，「監察院到底該不該廢？」這個議題絕對是政治不正確的代表。但我們試著從政治制度的ABC，也就是權力的制衡來談這個問題。依照孫中山先生的《五權憲法》來看，監察院是特意從立法權裡的調查權裡抽出來獨立的憲政機構。會特別把它抽出來的原因很簡單，孫中山認為，兼有調查及監察權的國會，會使得行政權無所作為。同時，若執政黨與國會多數黨是同一黨時，在野黨國會議員即使有調查權及監察權，也等於沒有。因為相關的調查及監察案件，根本不可能通過。因此，在民國三十六年通過的憲法中，將監察院列為五院之一，憲政位階等同於立法院及行政院，等同於美國的參議院或英國的上議院。不過隨著後續的修憲，監察院被取消了上議院的資格，僅在形式上名列五院之一，執掌監察權。所以，要說監察院該不該廢，要從兩個角度來看。如果說的是現行的監察院，那麼廢也就廢了。但如果站在國家長治久安的立場來說，監察院不僅不該廢，還應該重新還給它應有的上議院待遇。理由很簡單，在現行的憲政體制裡，監察委員的產生，是由總統提名，經過立法院同意，任期六年。換句話說，監察委員從提名開始，就不可能擺脫一黨一人之私，雖然憲法明文規定「監察委員須超出黨派以外，依據法律獨立行使職權」。但提名監察委員的總統，可沒有這個限制。那麼，由有黨派立場的總統提名的監察委員，又怎麼可能做得到完全「超出黨派以外」？再者，若像現在，總統與立法院多數黨同屬一黨，那麼，總統提名的監察委員又怎麼可能在立法院得到合宜的審查是否「超出黨派以外」？那麼，執掌國家最高監察權力的監察院，又怎麼可能真正「超出黨派以外」？再其次，雖說監察院憲法位階等同於立法院，但監察委員的產生，卻必須由立法委員審查，那麼，這樣的憲法位階等於是虛構的，實際上監察委員除了薪水之外，不僅要向提名自己的總統負責，還要顧慮到立法院的審查，很明顯就比立法院「細漢」。所以，這樣的監察院，廢了也就廢了，無傷大雅。若站在國家長治久安的立場來看，若能夠調整監察委員的產生方式，使其與憲法位階真正相符，回歸上議院的憲法位階，且能真正跳脫政黨政治的權力之爭，使其能夠獨立行使監察權，那麼，絕對比將監察權回歸立法權更為適合。不過，如果真的能修憲，這個議題也不大可能成真。畢竟，目前枱面上的各黨政治人物都已經嘗到權力果實的甘美，要他們主動放棄權力，無異與虎謀皮。