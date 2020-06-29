巷仔內／藍委賣力佔領立法院　卻盼不到院外支持者集結？

為了抗議總統蔡英文的監察委員提名人選，國民黨立法院黨團昨天（28日）下午，突襲式破壞立法院議場大門，並從內部以「自囚」的模式佔據議場。消息一出後，也吸引些許國民黨支持者聚集在立法院外聲援。不過從昨天晚上到今天（29日）中午國民黨委們遭到清場時，場外的支持群眾人數一直都維持在百人出頭。這樣的數目也不禁讓人懷疑，是國民黨的支持者減少，還是基層的動員力不足？從國民黨立委佔領立法院議場消息一出後，立法院周圍就開始有少數國民黨支持者，與路邊站崗的警察發生言語衝突。約莫八點左右，在韓粉「杏仁哥」與「鋼鐵俠」徐文正等人的號召下，支持者們也陸續聚集中山南路立法院正門側。此外，雙北的市議員們也陸續來到現場，甚至開起臉書直播向網路上的國民黨支持者喊話，希望能夠到場聲援院內的立委們。各個人氣直播主，動輒上千在線觀看數，而在臉書粉絲專頁擁有百萬粉絲的議員羅智強，直播也有近萬人在線，留言區也從未停歇。不過從晚上九點起，場外人數就一直維持在一百人上下。即使議員及親藍直播主們，無論是對著媒體攝影機鏡頭還是手機鏡頭，再大聲疾呼聲嘶力竭希望支持者能夠到場，雖然能夠有效把支持者留在直播間內，但卻都無法讓支持者們走上街頭，不要說與高雄市前市長韓國瑜的韓流相比，就連過去反年改八百壯士上街頭時，人數和陣仗都差了幾十倍。國民黨立委在立法院內突襲式佔領議場，其主動出擊的態度以及向外宣傳的效果是不言可喻的，不過場外支持者的支持度，卻沒有隨著藍委們的大動作而跟著一同聲援。過去國民黨在一例一修、反軍公教年改，甚至是韓國瑜競選總統時，動員力起碼都是上萬人起跳。不過輪到國民黨立委們以「類太陽花」模式佔領立法院議場，卻沒有獲得支持者青睞。動員力不足，或許可以解讀是民意代表們沒有強力動員，又或是連假最後一天晚上及上班的第一天，無法號召到外縣市的支持者北上聲援。不過在立委們賣力拚搏的當下，卻仍舊沒辦法讓支持者們自發性地走上街頭，未來國民黨無論是發起何種政治遊行，參與遊行的支持者是否真的支持，恐怕都會先被打上大問號。