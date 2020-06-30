蔡英文肯定監委人選　稱名單絕對比馬英九提得還要好

總統蔡英文日前提出的監察院委員名單爭議，引發國民黨立委連夜攻佔立法院，要求撤回提名，前總統馬英九辦公室也批評吃相難看、是酬庸的名單；蔡英文今（30）回應表示，名單上的人資歷很深、有跨公私部門經歷，是一張很不錯的名單，甚至指稱「比馬前總統的人選還要好」，籲請各界好好看這張名單。台灣今日正式進入5G世代，蔡英文今出席中華電信5G啟用典禮後接受媒體聯訪時，被問到對於昨日國民黨立委夜襲立法院的看法，她表示，有很多長年實踐社會價值、值得尊敬的人士，有豐富的資歷能夠來擔任監察委員這個職位，而這是很平衡、很不錯的名單。針對前總統馬英九辦公室批評這是份酬庸名單，蔡英文則有信心表示，「這份名單絕對比他提得人選還要好、更有進步性」，希望馬前總統能夠好好地看看這張名單。至於廢除考試院、監察院的聲浪，蔡英文稱這是項很浩大的工程，畢竟需要修憲，整個時程還是要看朝野之間的討論，民進黨長期以來的主張就是要修憲，但在修憲完成之前，這段過渡期間，國家的治理還是要依循原有的職能，且尊崇大法官解釋的做法。蔡英文也解釋，新任的監察委員需要再8月1日就任，雖然在時間上有一定的考量，不過並未因為時間的壓力就去縮短立委行使同意權，她也強調，朝野立委可以表達意見，並在基礎限制上實質審查，讓政府的職能各有分工，避免政治的操作。