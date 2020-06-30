國民黨、民眾黨拒見考監委　蘇嘉全：希望立院是講理地方

總統府秘書長蘇嘉全今（30）日率領考試委員被提名人到立法院拜會朝野黨團，但遭國民黨團、民眾黨團婉拒。對此，蘇嘉全表示會繼續爭取支持，希望

蘇嘉全今日下午率考試院長被提名人黃榮村、副院長被提名人周弘憲及考試委員被提名人，在民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長鄭運鵬、書記長鍾佳濱陪同下，到立法院拜會立法院長游錫堃。會前受訪時，媒體詢問民眾黨與國民黨拒絕拜會考試委員被提名人，蘇嘉全表示，

蘇嘉全表示，我在立院待過17年，希望立法院是講理的地方，每個程序都有它的規定，大家都能依照議事規則處理，就像法案能不能通過、同意權能不能通過，在過去也都有非常多例子，「當時也有滿多監委沒有通過」。當然是希望總統提名每一個人都能通過，如果有國會議員覺得有那位被提名人無法通過，我們當然也會接受這個結果。

民進黨長期主張廢考監，卻又提飽提滿，酬庸親信，國民黨呼籲凍結考監人事，因此拒絕考委拜會。

▲時代力量總召邱顯智。（圖／記者呂炯昌攝.2020.06.30）

立法院是個講理地方。總統依憲法所賦予的權利與責任，提名考試委員及院長、副院長，還有監察委員及院長、副院長，總統府也依憲法在規定時間內提請立法院行使同意權，當然會盡力尋求各黨團的支持。蘇嘉全說，國民黨團及民眾黨團下午不願意接受拜會，「尊重他們的決定」，後續仍然會繼續尋求他們的支持。民眾黨拒絕考試委員拜會，表示人事案的拜會不是法定程序，對於執政黨此次的提名過程嚴重拖延，提出的名單備受各界質疑。比起禮貌性拜會，民進黨更應回歸完善程序作業，方是正道，不能用人情世故之作為轉移程序上的不當。國民黨則是表示，時代力量黨團接受考委被提名人拜會時表示，已對考監委提出問卷調查，將會嚴格審查，並要求考、監被提名人針對廢除考、監兩院的態度與看法，作為是否適任的參考。對於民眾黨與國民黨團拒絕考試委員被提名人拜會，時力總召邱顯智表示，這是消極不行使職權，我基本上是不贊成，應該是積極行使立委職權才能符合國人期待。