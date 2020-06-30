撐香港！陳菊：民主自由人權的光芒仍在某處等待追尋

中國人大常委會通過港版國安法，引發各界議論。監察院長被提名人陳菊透過臉書鼓勵香港民眾表示，縱使今日之後的情勢更不容樂觀，但民主自由與人權的光芒必定仍在某處等待追尋。陳菊說，今天，北京的人大常委會在沒有任何香港民意的情況下，通過「港版國安法」，賦予政府無限擴張的權力，得以莫須有的罪名恣意逮捕人民。「港版國安法」就像台灣當年的戒嚴令和動員戡亂臨時條款，限制剝奪言論出版和集會結社等基本人權，以惡法脅迫不容於當局的異議者，宛如一道陰影籠罩住呼喊自由的人們。陳菊表示，這樣的情況或許令人恐懼、或許令人絕望，但她想要向香港的朋友們說的是，在她年輕、投入黨外運動與人權工作的時候，面對惡法的壓迫與生死的驚懼，也沒有把握，能夠見到台灣走出威權陰影的那天。甚至無法確信能否戰勝威權，只能懷抱著希望與信念，一點一點地撬開陰影，找尋民主自由與人權的光芒。陳菊指出，但鍥而不捨追求的光芒，終究驅散了威權的陰影，照亮了這座島嶼，今日台灣的民主自由與人權保障，已經遠遠超出當年的我們所能想像。陳菊說，親愛的香港朋友，過去一年多來，面對警棍、水車、催淚瓦斯，以及政府肆無忌憚的濫捕濫訴，你們依然展現了令全世界敬佩的勇氣與團結，縱使今日之後的情勢更不容樂觀，但民主自由與人權的光芒必定仍在某處等待追尋。「願，天佑香港、天佑追求民主自由與普世人權的人們」。