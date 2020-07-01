打不過民進黨？朱立倫率洪孟凱「拳擊特訓」狠擊沙包

國民黨立院黨團為反對陳菊被提名為監察院長，突襲佔領立法院議場卻遭民進黨於一小時內攻破，前國民黨主席出朱立倫今天(1)率領新科立委洪孟楷、陳以信、謝衣鳳、李貴敏前往「拳擊特訓」，希望藍委強健體魄，期許未來繼續發揮戰力。
朱立倫辦公室在1日釋出朱立倫率領洪孟楷等人到健身房鍛鍊體能，並對沙包一一出拳重擊的照片與錄影畫面，他期許國民黨未來能加強體能訓練，做好在野攻防的萬全準備。
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