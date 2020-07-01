陳其邁撐香港　宣示未來高雄和中央合作援助港人

▲前行政院副院長、民進黨高雄市長候選人陳其邁參訪「香港反送中運動週年圖像展」。（圖／記者鄭宏斌攝，2020.07.01）

中國全國人大常委會通過港版國安法，引發港台各界熱議。前行政院副院長、民進黨高雄市長候選人陳其邁受訪表示，從去年香港反送中運動以來，他可能是聲援香港第一個或是行政層級最高的官員。他現在競選高雄市長，希望未來高雄市政府能夠跟中央一體合作，全力援助香港人民，不管是人道救援也好，或是讓他們的生命跟自由以及人身安全都能受到最好的保障。陳其邁今天下午離開選區高雄，前往台北的台灣漫畫基地，參訪「香港反送中運動週年圖像展」，以行動聲援香港。陳其邁受訪表示，他是來關心在港區國安法通過之後，整個香港的民主跟自由的現況，他要替所有香港朋友加油打氣，希望他們永不放棄。民主的道路上，也會有很多像台灣一樣的夥伴，全力支持香港的民主跟自由，他們一點都不會寂寞。港區國安法公布之後，台灣第一個成立援助香港人的單位，不管是「香港人道援助關懷行動專案」或者是「台港服務交流辦公室」也在今天掛牌，事實上這是他離開行政院之前，特別主持協商，把這兩大方案能夠迅速到位，來因應整個港區國安法的施行。陳其邁說，他在行政院副院長做的工作，就是主導、協調，不管是人道關懷專案、行動方案以及成立專案小組和交流辦公室，這些都是他在擔任行政院副院長期間，用實際的行動支持。他也不只在行政院，也是在聲援香港的活動中，層級最高的政府官員，用實際的行動來表達對香港民主與自由的支持，這是他一貫的理念跟主張。在參訪畫展的過程中，陳其邁說，他想起高雄過去也曾發生過「美麗島事件」，為了讓大家都能記得1979年的美麗島事件，他過去在當高雄代理市長時，就把高捷其中一個站名命名為「美麗島」。