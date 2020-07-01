中央只想摸頭　保釣辦公室決議「先行探勘登島策略」

宜蘭縣議會「保護頭城釣魚台辦公室」今（1）日傍晚發出新聞稿表示，今天是保釣辦公室給日方及中央最後的期限日，但未見中央、日方善意回應，並至保釣辦公室進行協調說明，因此決議，提前舉行「先行探勘登島策略」的出海行動。日本石垣市議會日前通過將釣魚台改名為「登野城尖閣」，宜蘭縣議會上（6）月23日成立「保護頭城釣魚台辦公室」，發起人頭城鎮籍縣議員蔡文益當時表示，除非中央到地方協調，定調處理原則，或者石垣市撤回案子才會停止辦公室活動，否則7月7日將出海進行保釣行動，而協調的期限則是訂為7月1日。蔡文益日前透國民黨籍立法委員鄭正鈐邀集國防部、海巡署、農委會漁業署等單位針對出海保釣進行協商，昨天農委會副主委陳添壽等人也到宜蘭拜會蔡文益，但最終並沒有獲致具體結論。今天傍晚「保護頭城釣魚台辦公室」發出新聞稿表示，今天是保釣辦公室給日方及中央最後的期限日，但未見中央、日方善意回應，並至保釣辦公室進行協調說明，雖然日前農委會副主委陳添壽率漁業署副署長林國平及海巡署副署長蔡長孟等至宜蘭，但未對主權及漁權事宜定調宣示，只想摸頭不想解決問題，本辦公室深感遺憾，中央如此不重視地方民意，另對於我們正式申請船員證一事，百般刁難，無奈之下，因此本辦公室於剛剛召開會議並決議，提前舉行「先行探勘登島策略」的出海行動。