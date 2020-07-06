林右昌專訪1／內定蔡適應接棒？「民進黨有提名機制」

被視為民進黨明日之星的基隆市長林右昌，以5年時間完全翻轉過去的藍營鐵票倉基隆，今年初也被副總統賴清德點名表現傑出、未來有入閣可能，因此有消息指出內定立委蔡適應接棒；林右昌接受《NOWnews》專訪時強調，黨內有提名的機制，絕沒有內定一說。「每過一天就少一天，很有急迫感啦！」2022年即將屆滿2任的基隆市長林右昌受訪時提到，為交出漂亮市政成績單，幫下任市長打好地基，他每天兢兢業業做好市長職，壓力大到甚至在睡夢中也不忘緊盯市政；為了交出讓市民滿意的市政成績單，第二任市長反而更有急迫感，市政上盯得更緊，平常不會失眠、不罵人，前陣子竟然在睡夢中對進度落後的工程開罵，甚至把身旁的老婆吵醒。外傳民進黨已屬意下任市長由地立委蔡適應做接棒，林右昌回應，內定是完全錯誤、也一定錯誤的事情，民進黨有其提名的機制，離提名的時程還很早、也很遠，「大家當然會討論人選，討論是一回事，高層已經百分之百內定的這選項，絕對是一件錯誤的事情！」現階段就是把事情做好，其他不會多想，另依據過往的經驗來看，民眾並不會期待市長接棒人選，反而較重視能否接續現任市長的政績往前走。林右昌認為，要讓民眾投票給侯選人，最重要是讓民眾看見候選人改變基隆的決心，他舉自己為例，在擔任市長前，2009年參選基隆市長落選，2012年參選立委仍落敗，但喊出「改變基隆」的口號已深深烙印在基隆市民心中，展現的決心讓市民動容，因此2014年才一舉衝破藍天當選市長；林右昌感慨從政路上的風霜血淚，「第一次選舉時，我足足選了1年7個月，當時只帶2位時薪90元的大學工讀生，3個人跑遍大街小巷，甚至穿破6雙布鞋！」回想從政路上的辛酸甘苦，林右昌指出，市民喜歡什麼「類型」的市長候選人，其實沒有明確的答案，但唯一能夠確定的是，選民喜歡誠懇、踏實、能做事的人；對於民進黨已內定蔡適應為市長的接棒人，林右昌再次否認內定一說，表示民進黨有標準提名機制，內定是完全錯誤的事情，目前距市長提名日前還有一大段時間，最快會在20222的年初進行提名程序。

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