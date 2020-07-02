監委彈劾人不用先看卷　林為洲嗆：我們監委都這種咖小

「曲棍球案」，以蠻橫的方式要檢察官翻案，並形容監察院變成司法太上皇、新的東廠。

「

你不幫我想怎麼解決方法，就是你要逼我們彈劾你。

」

國民黨團總召林為洲痛批

立法院臨時會預計通過考監兩院人事同意權案，國民黨團針對監察院部分強力杯葛，今(2)日再點名獲得總統蔡英文提名續任的監委高涌誠，質疑高介入處理前彰化縣長林滄敏、前民進黨立委段宜康之間的曲棍球案緣起於2014年地方縣市長選舉時，立委段宜康指控國民黨彰化縣長林滄敏詐領曲棍球協會補助款，並以曲棍球做打賭，當時負責調查的檢察官陳隆翔經調查，認為林滄敏並未涉案。未料此案在2018年，監委高涌誠、蔡崇義拿來彈劾陳隆翔，要求他重新調查，陳也將四次約詢的錄音譯文流出，當中蔡崇義坦承他連卷都沒看，高涌誠更說「去了一個陳師孟，來了更多陳師孟。」他指出竟有監委辦案連卷宗都不看，直接要檢察官再起訴，檢察官「我們監委是這種貨色啦，這種咖小，我們提一堆這種咖小，陳師孟們一堆，將來監院大家期待他公正嗎？」立委葉毓蘭表示，警察最怕監察院霸凌，至今警政署還要為了太陽花學運到監察院報告，「監委最厲害的就是有辦法癱瘓行政機關，他們進去六年沒有天敵，可以為所欲為、動輒威脅行政官員，如果不聽我調查、彈劾你，讓你連退休金都沒有。」而現在國民黨15個執政縣市，每個公務員都有被刁難的危險。國民黨團書記長蔣萬安指出，監察委員調查司法體系人員，都是針對有無重大違失，如為做好利益迴避、濫用職權羈押、喝花酒收當事人好處等，但不應該針對每個司法人員的個案見解去實行檢察權、侵害司法獨立，「如果繼續放任這樣的監委，立院如同橡皮圖章讓他做六年，將使監院無法監督，成為完全凌駕司法之上的怪獸。」