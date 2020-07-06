林右昌專訪2／老房林立、都更卡關　錯誤期待是關鍵

全台都更議題吵不斷，基隆市長林右昌坦言，大多原因出在民眾「不切實際的高期待」，喊出「一坪換一坪、外加停車位」等條件，強調政府出面鼓勵都更，給予容積獎勵等，是期望能增加公共利益，但民眾的舊觀念、中央對都更法規的僵化等條件，使推行難以實現。擁有台大城鄉與建築研究所專業背景的林右昌，談起基隆市的都市更新，表達出滿滿的沮喪，他說造就現今都市更新的窒礙難行，其實大多是老百姓舊有的觀念和不切實際的高期待；實際在第一線溝通時發現，大多民眾面對都更的要求竟是「一坪換一坪、外加停車位、不出一毛錢」，這樣的條件讓他直說，「真的是害死人，根本不可能達到。」林右昌說，大部分民眾不了解房屋的「殘值」，其實房子的價值在新蓋成後逐年下降，真正有價值的其實是「土地」，因此民眾在自認房屋有價值的狀況下，對於自身利益的捍衛，因此就造成政府在推動都市更新上的困難；強調所謂「居住正義」的議題，是政府或國家保障民眾住的權利不被剝削，讓房價不會高不可及，而基隆近年來房價僅溫和的調漲，老百姓不願意看見房價的飆漲，因此居住正義的議題，其實不存在於基隆市。政府為鼓勵市民參與都市更新，往往給予優渥的獎勵容積作為誘因；林右昌強調，都市更新其實是造就少部分人受益，對於公共利益沒有顯著的助益，政府給予超額容積獎勵的正當性，希望在於都市更新後該區域能多出一座公園、多闢新路、擴展道路、新增公共空間等有助全體利益的效益，「否則哪有道理民眾得到容積獎勵，換了新房子、房價提升資產變多、還有新車位！」政府不會做圖利少數民眾的事情。林右昌認為，老房子不是不能住與翻新，其實這跟都市更新是二件事情，基隆在面對都市更新的難題時，最缺乏的是「中繼宅」，若政府手上沒有籌碼的話，不易來推行都市更新，因為無法解決安置的問題；此外，也建議內政部營建署、都更中心對於都市更新的「遊戲規則」，應更貼合不同縣市政府的需求，基隆市政府屢次向中央討論，同時也提供不少國、公有的土地，卻都因故無法執行。

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