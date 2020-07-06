林右昌專訪3／對基隆有信心「疫情會過、郵輪業會復甦」

基隆港在2017年被評定為亞洲最佳的國際郵輪母港，許多國際知名郵輪船隊都選擇停靠於此，基隆市長林右昌喊出發展「東亞國際郵輪營運中心」的政見，豈料卻受新冠肺炎的疫情影響；基隆市長林右昌接受《NOWnews》專訪時回應，「疫情總會過去，郵輪產業還是會復甦起來。」林右昌更喊出發展「東亞國際郵輪營運中心」，興建東岸多功能郵輪轉運商業中心、擴大郵輪相關產業發展，但受疫情影響，國際郵輪禁止靠泊台灣港口，基隆港今年原本計畫有650艘郵輪航次，目前僅42艘郵輪航次造訪；林右昌說，對於郵輪產業發展他仍具信心，6年前上任市長時，郵輪旅客一年僅45萬人次，而去年就已超過100萬人次，奠定亞洲第二、第三的郵輪母港地位，「郵輪是相當特別的旅遊模式，一家老小、全家共享的旅遊模式，老的、小的都可以照顧到，相信疫情總會過去，郵輪產業還是會復甦起來。」除了郵輪的觀光產業外，面對疫情衝擊各地方的經濟，林右昌認為，基隆市許多觀光景點，包含潮境公園、色彩屋、和平島、廟口夜市等，都已經恢復到疫情前約8成的人潮；至於國內觀光人潮是否能補足國外旅客不來導致經濟的空窗期？林右昌解釋，其實國際商務旅客對雙北影響較大，在基隆整體的遊客中，只有15至20％屬國外的商務遊客，因此基隆國外旅遊產值受疫情影響的情形不算嚴重。雖然郵輪觀光產業現已成基隆市的特色指標，但林右昌也強調，「基隆並不是只有郵輪的旅客！」基隆靠著郵輪的產業，的確帶動城市能見度，建立了基隆鮮明的都市意象，因此郵輪算是帶動其他產業的重要引擎，並非整體，現在許多遊客來到市區並非搭乘郵輪，而是看一眼壯闊的船身，並且隨著基隆周邊重要觀光景點陸續建設完成，基隆現今已不是3、4年前、靠郵輪闖天下的都市。林右昌說，近年來基隆的改變，從港口再生到海洋旅遊的發展，許多在地青年選擇根留基隆創業，打破過往基隆是台北衛星城的印象；此外，要讓年輕人選擇在基隆就業，就必須打破過往基隆只有礦業、漁業和漁港貨櫃業等舊有的印象，因此著手市港再生標竿計畫，希望能夠「騰籠換鳥」的大幅度改變基隆，翻轉基隆原本服務「貨」的性質，轉變成服務「人」。林右昌舉例，郵輪產業衍生出的相關工作機會，就是相當吸引年輕人的誘因，而「北五堵國際研發新鎮」因應近年產業投資的需求及台商回流，從基隆河、明德三路與新台五路包圍的倉儲區、部分公共設施用地，引進「海洋生技、智慧物流、電子科技、研究智庫」等業種進駐，面積約71公頃，分3年計畫，已獲經濟部工業局核定4200萬元可行性評估及申請設置計畫經費，相信到時創造的工作機會，也是吸引年輕人相當大的誘因。「基隆是全台灣特色咖啡店密度最高的！」近年來在基隆市區發現越來越多創意特色小店，林右昌說明這也是年輕人返鄉創業的一大證明，喝咖啡這文化已經跨越年齡層、種族甚至社會階層，許多在漁港做事的工人休息時間，仍會一身海味地擠進小店，或站在店外屋簷下一嘗咖啡，也就給予許多年輕人投身創業咖啡店的商機，提升在地就業率，目前已是吸引年輕人返鄉創業的機能都市。

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