林右昌專訪4／港都再生、拚輕軌　林右昌要找回基隆自信

遠見雜誌公布「縣市長施政滿意度調查」，基隆市長林右昌以84.1%的施政滿意度居全國第五；回首執政種種成績，林右昌接受《NOWnews》專訪時強調，擔任市長六年多來基隆最大的改變是，他找回這個城市自信與驕傲，「所有基隆市民現在能大聲說自己是基隆人」。林右昌信手拈來的指出，不論著手港口再生、以歷史文化做城市改造，或改善城際交通、力推輕軌捷運、打造國際郵輪營運中心等，在在展現翻轉基隆的強大決心； 這當中改變最明顯的就是市中心容貌，包含火車站、城際轉運站、海洋廣場、軍港遷移和即將完工的東岸旅客遊樂大樓，種種建設不斷翻轉市區的容貌，成為年輕人願意回鄉工作創業、安居樂業的機能城市。林右昌說，整個基隆市和基隆港密切連結，可惜的是港口周邊的土地都不屬於市政府，分別屬於航港局、港務公司、鐵路局、國防部和漁業署等，因此基隆市能否大力發展市政建設，最重要關鍵在於與中央合作，唯有彼此達成共識，活化土地利用、善用土地價值，才能進行建設；中央過去長期漠視基隆發展，他上任市長後努力促成基隆港再生、貨櫃遷移等，讓基隆重新被中央所看見、進而合作。林右昌也順應總統蔡英文的政見－「再造歷史現場計畫」，大力推動「大基隆歷史場景再現整合計畫」，從大沙灣地區到和平島，將多項考古工作串連起基隆跨越4000年的歷史現場，希望打造和平島、大沙灣、白米甕及太白莊地區人文歷史風華；基隆是全台灣第一個以歷史文化做為城市改造主軸的城市，結合都市發展、工務、交通計畫共同打造歷史場景再現，「在全球化之下，在地特色與知名性比一切都重要，目前中央針對基隆共50多個在地子計畫，已取得超過9億經費。」基隆長年的交通問題，也是林右昌上任後的難題之一；林右昌坦言，基隆市因為發展時間太早，舊建設不易變更，新建設不易推行，「就像穿著西裝在改西裝，老百姓每天都在使用交通建設，一改變往往造成麻煩！」因此他決定先從「城際交通」改變起，規劃五條城際快捷公車路線(目前已經開通三條)，讓基隆人從早到晚、在家門口就能搭車前往台北，同時更新市區內大型停車場，且品質不輸台北，讓外縣市旅客不用煩惱停車問題，提升交通順暢度。此外，另一項改變基隆交通的重大建設，就是橫跨基隆和雙北、耗資100多億的輕軌捷運，目前已進入綜合規畫報告（含環境影響評估）階段，預計通過後將送入國發會，力拚今年底綜合規劃通過，明年底動工；林右昌信誓旦旦地說，「輕軌絕對會做！」基隆輕軌已是中央軌道運輸計畫案中進度最快、最順利的案件，也列入交通部的指標重大案件，依照目前進度，有信心在任期內能看見動工。

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