三倍券銀行加碼搶不到？其實可無限次改綁

振興三倍券昨（1）日起開放紙本券預約和數位綁定，許多銀行信用卡業者提供的加碼優惠一開始就被秒殺，民眾大嘆搶不到，經濟部長次長林全能今天承諾會再邀業者討論，促成下一波的加碼優惠。已經完成數位綁定的民眾，如果將來看到有其他銀行業者提供更好的優惠，其實有無限次「反悔」的機會，只要綁定新的支付工具，就能覆蓋原本的綁定，消費就會重新累積計算。
對於許多銀行業者提供的信用卡綁定加碼優惠，一開始就被搶光，林全能指出，三倍券的預購和綁定，昨天民眾反應熱烈，今天已請同仁一一和業者電話聯繫，希望促成更多優惠。明後天也會邀集相關業者開會討論，看是不是能促成下一波的優惠。
一名熟悉三倍券設計的知情人士表示，如果民眾沒有搶到銀行或支付業者的早鳥加碼限量名額，建議這兩天還是可以先找自己日常習慣使用的支付工具綁定起來，這次數位三倍券的綁定，提供大家無限次改綁（反悔）的機會。
將來如果看到有更適合的或更多優惠、加碼的支付工具，只要在「消費滿3千元，有領取政府回饋2千元的資格」之前，都可以隨時更改，無限次數綁定新的支付工具。舉例來說，可以從這家信用卡改換成其他家的信用卡，或從信用卡改成電子票證。此外，也可以從數位綁定改成購買紙本券。
至於改綁的方式，就是直接去綁定新的支付工具即可，系統會自動核對，用新紀錄覆蓋掉舊記錄，自動認定最新時間的綁定為準。不過，3千元的消費就必須重新開始累積。
該人士說，如果在三倍券官網上預購紙本券，在還沒有完成付款之前，也有反悔、改成數位綁定的機會。不過，一旦完成預購、付了錢，就不能再改了。7月15日之後，民眾到郵局直購實體三倍券也是一樣，買了之後，就不能再改綁數位支付。
民眾如果要查詢自己預購或數位綁定的狀態，可以上三倍券官網的「預訂及查詢平台」查詢。