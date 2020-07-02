否認「年輕人跟風支持民進黨」說　蔡壁如：敘述不夠精確

民眾黨不分區立委蔡壁如，今天（2日）上午在接受廣播節目專訪時，表示「現在網路上的年輕人沒辦法進行理性討論，但實際接觸年輕人又有不一樣的感覺，坦言對網路束手無策。」蔡壁如更直言30歲以上的民眾才有能力探知事物本質，「因為20幾歲還在讀書，就是一股跟風跟流行。」此番說法引發社會議論，蔡壁如晚間也在臉書上PO文，表示自己敘述不夠精確。蔡壁如在臉書上PO文解釋來龍去脈，表示「節目受訪時的闡述，並沒有表達的很精確，而表示抱歉，壁如並非指的是所有的年輕人都在跟風，而是指那些不看內容就跟著斷章取義的報導，而跟著群起伐之的人。」蔡壁如更在臉書上附上當時專訪影片，表示「若是稍微看一下影片，就能明白壁如的意思。在此，再次為我敘述不夠精確，感到抱歉。」蔡壁如直言，「您我正面對的是一個非常凶險的網路世界，在側翼網軍刻意“抹紅抹黑帶風向”的網路攻勢下，現在的年輕人要出來發聲，只能選擇“跟風向”或是“被霸凌”。」蔡壁如強調，在今天的節目中，早上在Pop Radio與主持人的閑聊中，將上面這件事點出來，結果有新聞媒體立刻斷章取義，標題殺人，報導稱“蔡壁如說年輕人愛跟風”，然後側翼網軍立刻開始帶風向，群起攻之。「跟風說，為何要說跟風？那就是因為側翼網軍掌握了臉書的算法與聲量，用梗圖或截圖或超譯的方式將議題極簡化，不少人不願多花時間看內容，不去了解事情的本質，總是接受網軍斷章取義的內容，而那些提出不同意見的年輕人，反而在網路上被霸凌！」蔡壁如強調，「今天這篇報導再一次反應了這個現象！為什麼我們要特地去擷取這段影片給大家看？對！就是因為很多人還是不願意去看前後的說法。」