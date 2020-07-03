蔡英文拚振興　出席3C影音大展刺激買氣

總統帶頭拚經濟！蔡總統今（3）日上午出席「第30屆台北電器空調3C影音大展開幕記者會」，說明三倍券已開始開放預訂，很多廠商也都推出各種加碼優惠，希望大家一起加強振興的力道，刺激消費，刺激買氣，讓台灣每一個產業都能用最快的速度恢復元氣。蔡總統致詞時說，她今天來有3個目的，第一是來祝福此次大展順利成功；第二是來宣導政策；第三，她很高興可以來大展看看喜歡的電器。今年「台北電器空調3C影音大展」已經邁入第30屆。每年都透過這個年度盛會，把最知名的領導品牌聚集在這裡，展示最新的產品，帶動家電市場的買氣。蔡總統表示，去年她在這項展覽與大家分享夫妻不吵架的秘訣，就是家裡要有一台洗碗機。今天她要告訴大家，不只是有「三機—洗碗機、掃地機器人、洗脫烘衣機救婚姻」，還有「三倍券拚振興」。現在防疫新生活已經進入振興階段，三倍券也在前天開始開放預訂，花1千元就可以換到3千元，很多廠商也都推出各種加碼優惠。蔡總統也說，去年開始，政府修正《貨物稅條例》，只要購買有「節能標章」的電冰箱、冷暖氣機、除濕機，每台最高可以退2千元的貨物稅。業界的好朋友也與經濟部通力合作，推動節能家電汰換，從去年開始到今年5月底，已經汰換老舊家電將近80萬台，節電4.35億度，真的非常不簡單。蔡總統表示，買到優良的家電商品，不只可以提升生活品質，還可以響應環保，節省能源，不但是對整個台灣，甚至整個地球，都很有貢獻。這麼多優惠加起來，真的很划算。蔡總統指出，希望大家一定要到處買，到處逛，三倍券拚振興，用最優惠的價格，買到最超值的商品。她要向大家傳達一個很重要的訊息，就是在三倍券推出以後，大家都要出去走走、逛逛，而且可以用三倍券購買喜歡的東西。